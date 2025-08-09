    VIDEO: Szabová získala titul Oktagonu. Bývalú šampiónku odniesli na nosidlách

    Lucia Szabová.
    Lucia Szabová. (Zdroj: Oktagon MMA, Autor: Oktagon MMA)
    SvetMMA|10. aug 2025 o 00:40
    ShareTweet1

    Slovenka nedala súperke šancu.

    PRAHA. Turnaj OKTAGON 74 priniesol titulový zápas ženskej bantamovej váhy, v ktorom si neporazená Lucia Szabová zmerala sily so šampiónkou Ceciliou Bolanderovou.

    Nórska bojovníčka vstupovala do duelu po cennom víťazstve nad Luciou Pudilovou, bývalou zápasníčkou UFC, no v klietke proti Szabovej nemala nárok.

    Slovenská reprezentantka, ktorá takisto naposledy zdolala ex-UFC zápasníčku Kalindru Fariu, predviedla dominantný výkon.

    VIDEO: Szabová vs. Bolander (ukončenie duelu)

    Už po minúte preniesla Szabová súboj na zem.

    Pri strhu si Bolanderová poranila koleno, rozhodca však zápas nezastavil a Szabová situáciu využila naplno. Z hornej pozície zasypávala súperku tvrdými údermi a ukončila zápas ešte pred koncom prvého kola.

    Lucia Szabová si tak pripísala 10. víťazstvo v profesionálnom MMA a stala sa novou šampiónkou. Bolanderovú po zápase z klietky odniesli na nosidlách.

    MMA

    Lucia Szabová.
    Lucia Szabová.
    VIDEO: Szabová získala titul Oktagonu. Bývalú šampiónku odniesli na nosidlách
    dnes 00:401
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»VIDEO: Szabová získala titul Oktagonu. Bývalú šampiónku odniesli na nosidlách