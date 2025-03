Hviezdny šampión Oktagonu na odchode? Losene Keita zvažuje prestup do UFC

Belgičan už niekoľkokrát ukázal, že má na to, aby uspel aj v UFC a čoraz častejšie sa hovorí o jeho možnom prechode do tejto prestížnej organizácie.

Keita verí, že dokáže zdolať každého bojovníka v perovej váhe a v prípade presunu do UFC by sa chcel hneď postaviť proti bojovníkom z TOP 15.

Na turnaji UFC v Londýne si Keita vyhliadol ďalších zaujímavých protivníkov, konkrétne Chrisa Duncana z ľahkej váhy a Nathaniela Wooda z perovej váhy.

„Obaja by mi štýlovo veľmi dobre sedeli. Dokonca si trúfam povedať, že by som ich oboch dokázal prevalcovať tak, až by som za nich dostal bonus za výkon večera,“ povedal.

V rokovaniach s UFC bolo dokonca spomenuté aj meno známeho bojovníka Dustina Poiriera. „Bavili sme sa o zápase s Dustinom Poirierom, no nakoniec to stroskotalo na ňom. On už chce bojovať len s najväčšími menami a zápas so mnou by mu nič nepriniesol. Úplne to chápem,“ dodal Keita.