Nahnevaný Novotný reaguje na Véghovu kontroverznú reklamu: Čo si to dovoľuješ?

„Je tu otázka, ktorej sa nechcem vyhnúť, tak to poviem. Čo hovorím na tie Attilove vyhlásenia o zrušení zápasu kvôli bambusovým domom v Thajsku?

Som kvôli tomu, samozrejme, extrémne nasra*ý. Jedna vec je, že Attila si to nevybral nejako úplne dobre. Mal by to vedieť. To, že on je v niektorých týchto veciach naivný, aspoň ja to tak vnímam, čo sa týka niektorých tých spoluprác, on to proste takto nechápe.

Nevníma to tak a je to potom strašne zvláštne sa s ním o tom baviť. Ja som mu to sám hovoril: Ty si sa snáď posr*l, čo to k*rva robíš? Čo si to vôbec dovoľuješ?!

Toto používať ako nejakú reklamu... Ale to je proste Attila. Najviac je nasra*ý Karlos, a to úplne oprávnene,“ nekládol si Novotný servítky pred ústa v novom podcaste.