Keita zápas prijal, potom ho už nechcel. Promotér Oktagonu objasnil spornú situáciu

Stalo sa to asi preto, že (promotéri) očakávali môj prestup do UFC. Ja som však ponuku neprijal a oni asi čakali, že tak urobím. Tak asi preto. Mali sa ma normálne opýtať, či odchádzam alebo nie. Urobili chybu, nevadí, budem bojovať s niekým iným,” uviedol.

Čo sa týka Keitu, ten sa v rozhovore pre český portál MMAShorties vyjadril, že hoci zápas najprv akceptoval, po hlbšom zvážení nechápal, prečo by mal ako kráľ ľahkej váhy Oktagonu nastúpiť až s deviatym bojovníkom divízie do 66 kilogramov.

Keita jedným dychom dodal, že by si súboj pri svojom debute v perovej váhe predstavoval s vyššie nasadeným zápasníkom, než akým je Ahmed Vila.

„Dal som vedeniu vedieť, že chcem ostať aktívnym zápasníkom a rád by som bojoval do konca roku. Oni mi poslal tohto súpera (Vilu) a ja som to bez váhania prijal, aby som zbytočne nestál do ďalšieho roku. Až keď som si začal zisťovať o jeho kvalitách a umiestnenie, zistil som, že je to deviatka perovej divízie.

Dajte mi aspoň trojku, ale prečo by som mal ísť proti deviatke? Nikomu sa tento súboj nepozdával. Predstavte si, že by som ho porazil, absolútne nič by sa pre mňa nezmenilo.

Ale ak by som prehral, je to zbytočný krok vzad. Nebudem podstupovať prípravu a zhadzovanie do novej váhy len preto, aby som si len tak pozápasil,” povedal zápasník, ktorý trénuje v belgickom Kotrijku.