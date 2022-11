Nepôjde v prvom kole na zem? Novotný prezradil detaily hlavného zápasu Fabriq MMA

PRAHA. Za mesiac sa mu štyrikrát zmenil súper, no on zápas neodvolal. Popredný slovenský zápasník Karol Ryšavý má pred sebou hlavný zápas večera na domácej pôde v Trnave.

„Predvčerom nám Kirila Medvedovského zadržali na hranici kvôli tomu, že má izraelský pas. Tým pádom bola jeho účasť zrušená a my sme sa celkom rýchlo dohovorili s Vladom Lengálom, ktorý naposledy zvíťazil na podujatí DFN lakťom z otočky. To, čo je na tomto súboji zaujímavé je to, že sa to odohrá v sedemdesiatich kilogramoch.“

V rámci dohadovania súboja podľa slov Novotného padla medzi oboma tímami stávka, podľa ktorej by sa v prvom kole malo bojovať výhradne v postoji.

„Keď sme tento duel dohovárali, tak padla taká zaujímavá slovná prestrelka, že Karol Ryšavý nepôjde v prvom kole na zem a Vlada úplne v pohode vypne v postoji.

Na toto Vlado reagoval prekvapene, pretože je to veľmi kvalitný boxer a v poslednom čase sa mu začalo dariť aj v MMA, stále sa zlepšuje. Pre mňa je to ďaleko zaujímavejší duel než by bol ten s Medvedovským.

Nemyslím si, že to bude (pre Karola Ryšavého) jednoduché. Všetko sa to odvíja ale od toho, či Karol dodrží záväzok svojho trénera, ktorý nadhodil to, že si dajú prvé kolo iba v postoji,“ zakončil.

Lengál, ktorý predovšetkým je vyhláseným zápasníkom v boxe, sa v súboji MMA naposledy ukázal na turnaji DFN 8, kde zvíťazil nad Tomášom Kurucom.