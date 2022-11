Notorický podvodník? Dillashaw reaguje na vyjadrenia známeho novinára

LAS VEGAS. Mal to byť veľký návrat po rokoch. Bývalý dvojnásobný šampión bantamovej váhy UFC TJ Dillashaw sa chystal vrátiť a získať naspäť trón divízie, no duel s Aljamainom Sterlingom nedopadol podľa jeho predstáv.

„Som závislý na tom byť najlepším na svete. Myslel som, že tam prídem a podarí sa mi to dokázať,“ začal rozhovor v šou The MMA Hour jeden z historicky najúspešnejších bojovníkov bantamovej váhy UFC.

„Ako by som už na tom nebol dosť zle. Myslí si, že som si tam prišiel po výplatu. Naozaj som veril, že to zvládnem a získam späť titul. Čakám na to tri a pol roka. Coryho Sandhagena som zdolal na jednej nohe, tak prečo nie toto?

Prečo by som si nemal veriť aj teraz? Stratil som poriadny balík peňazí. V tomto momente by som mal byť na vrchole, čakajúc na ďalší titulový zápas a nie zažívať toto.“

Dillashaw povedal, že bol napriek zraneniu presvedčený, že Sterlinga v zápase porazí.

Sterlinga tiež označil za jedného z najľahších možných súperov.

„Rameno mi samozrejme vyskočilo skôr než by som si prial. Dúfal som, že to tak skoro (v zápase) nepríde, ale nešťastné náhody sa stávajú všade. Riskol som to ako hráč a nevyšlo to. Z určitého dôvodu sa to k*rva volá risk. Určite sa vrátim, toto nie je koniec príbehu. Stále je to niekde vzadu v mojej hlave, že idem na operáciu a budem mimo zápasenia na celý rok.

Nikde nie je napísané, že najbližšie dostanem ďalšiu titulovú šancu, ale to takto, že (Sterling) je najhratelnejší šampión. Myslím si, že sa nad ním dá ľahko zvíťaziť, v porovnaní s ostatnými bojovníkmi v tejto váhe. Veril by som si na neho a išiel do toho, aj keby mám iba jednu ruku,“ zakončil.