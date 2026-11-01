Szabová po debute v UFC: Nikdy nie som spokojná s víťazstvom na body. Chcem súperky ukončovať

Lucia Szabová má za sebou vydarený vstup do UFC. Slovenská bojovníčka pri svojom debute v najprestížnejšej MMA organizácii zdolala Tainaru Lisboaovú technickým knokautom v treťom kole a svoju profesionálnu bilanciu vylepšila na 13 víťazstiev bez prehry.
Na pozápasovej tlačovej konferencii neskrývala nadšenie, prezradila, ako dlho sa pripravovala na rozhodujúce momenty zápasu, a naznačila, kedy by sa chcela vrátiť do klietky.
„Je to naozaj úžasné. Stále si ani nedokážem uvedomiť, čo sa práve deje. Na túto chvíľu a túto príležitosť som veľmi tvrdo pracovala a teraz sa to stalo skutočnosťou. Je to skvelý pocit,“ opísala svoje prvé dojmy po víťazstve.
Szabová pritom priznala, že priebeh zápasu do veľkej miery zodpovedal tomu, čo si s tímom pripravovali. Dokonca aj rozcvička pred súbojom podľa nej pripomínala to, čo fanúšikovia následne videli v poslednom kole.
Dôležitou súčasťou prípravy bola vizualizácia, teda predstavovanie si konkrétnych situácií, ktoré môžu v zápase nastať.
V treťom kole sa cítila najlepšie
Slovenka sa v úvodnej časti duelu musela vyrovnať s menšími komplikáciami. Sama vysvetlila, že na začiatku zápasu potrebuje viac času na zahriatie a postupné zvýšenie tempa. Čím viac úderov a aktivity dokáže dostať do svojho výkonu, tým lepšie sa cíti.
„Na začiatku zápasu sa potrebujem poriadne zahriať. Čím väčší objem práce mám za sebou, tým lepšie sa cítim. V treťom kole som už bola vo svojom najlepšom rozpoložení a mala som pocit, že môžem pokračovať ďalej,“ vysvetlila.
Práve v záverečnej päťminútovke naplno ukázala svoju prevahu a duel ukončila pred časovým limitom. Na otázku, či ju súperka niečím prekvapila, odpovedala jednoznačne: „Ani nie.“
VIDEO: Szabová na pozápasovej tlačovej konferencii
Dominantný výkon nebol podľa nej výsledkom improvizácie. S tímom sa na podobný priebeh pripravovali viac ako mesiac a opakovane trénovali konkrétnu sekvenciu, ktorú následne preniesla aj do zápasu.
„Plán bol presne taký, ako ste ho videli. Viac ako mesiac sme trénovali túto sekvenciu stále dookola. Bolo to presne to, čo sme chceli urobiť,“ priblížila.
Szabová zároveň zdôraznila, že jej cieľom nie je iba doviesť zápasy k bodovému rozhodnutiu. Ak cíti príležitosť na ukončenie, ide za ňou.
„Nikdy nie som spokojná s víťazstvom na body. Som typ bojovníčky, ktorá chce súperky ukončovať. V každom kole sa snažím ísť po ukončení, keď cítim, že je na to priestor,“ povedala.
Chce sa vrátiť už vo februári
Debut v UFC vníma ako začiatok novej etapy, nie ako splnený cieľ. Po víťazstve už premýšľa nad ďalším zápasom a najradšej by sa do klietky vrátila v priebehu niekoľkých mesiacov.
Ako ideálny termín spomenula február a turnaj v austrálskom Sydney, ak by taká možnosť bola dostupná.
„Toto bol veľmi dobrý začiatok a je to iba začiatok tejto cesty. Veľmi sa teším na to, čo príde ďalej. Rada by som bojovala opäť už o pár mesiacov. Ideálne by to bolo vo februári v Sydney, ak by to bolo možné,“ prezradila.
Slovenka sa netají ani ambíciami postupne sa prepracovať medzi najlepšie bojovníčky divízie. Nechce sa vyhýbať kvalitným súperkám a jej dlhodobým cieľom je dostať sa až k príležitosti zabojovať o titul UFC.
„Presne to chcem. Chcem zápasiť s kvalitnými súperkami a postupne sa dostať k možnosti bojovať o titul,“ uviedla.
Malá krajina, veľký odkaz
Význam svojho debutu si uvedomuje aj z národného hľadiska. Szabová sa stala prvou Slovenkou, ktorá nastúpila do zápasu v UFC.
Reprezentovať krajinu s relatívne malou základňou MMA bojovníkov považuje za veľkú česť. Zároveň verí, že jej úspech môže byť dôkazom, že aj Slovensko dokáže vychovať zápasníkov schopných presadiť sa na najvyššej úrovni.
„Je to veľká česť reprezentovať takú malú krajinu, akou je Slovensko. Myslím si však, že máme naozaj dobrých bojovníkov. Dnes som dokázala, že aj malá krajina môže urobiť veľký rozruch,“ povedala po svojom víťazstve.
Na tlačovej konferencii prišla reč aj na jej rodinu. Po zápase Szabová spomenula, že svojho syna nevidela približne mesiac. Dôvodom bola príprava na debut, ktorému chcela venovať maximum času a energie. Rozhodla sa preto sústrediť na tréningový kemp a všetko ostatné odsunúť bokom.
„Tento zápas bol veľmi dôležitý a chcela som sa na prípravu sústrediť na sto percent. Dala som do toho všetko. Nebolo možné vziať ho so sebou sem,“ vysvetlila.
Na Slovensko by sa mala vrátiť o tri dni a na stretnutie so synom sa už veľmi teší. „Som nadšená, že sa vrátim domov s víťazstvom.“
Szabová tak má za sebou premiéru, ktorá jej otvorila dvere do ďalšej fázy kariéry. Po trinástom víťazstve v profesionálnom MMA zostáva neporazená a už teraz myslí na ďalšie výzvy.
Jej cieľom je postupne sa presadiť medzi elitou mušej váhy a zabojovať o titul. Ak sa jej podarí vrátiť do klietky už vo februári, na svoju druhú skúsenosť v UFC nebude musieť čakať dlho.