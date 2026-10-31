ONLINE: Lucia Szabová - Tainara Lisboaová dnes, UFC Vegas LIVE

Slovenská zápasníčka Lucia Szabová nastúpi na UFC Fight Night v Las Vegas na svoj debut v organizácii proti Brazílčanke Lisboaovej.
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ONLINE: Lucia Szabová - Tainara Lisboaová dnes (UFC Fight Night Vegas, MMA, sobota, LIVE)
UFC Fight Night 2026
31.10.2026 o 22:00
Lucia Szabová – Tainara Lisboaová
Plánovaný
Prenos
Slovenské MMA dnes čaká historický večer. Lucia Szabová sa ako prvá Slovenka predstaví v UFC, keď na turnaji UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan v Las Vegas nastúpi proti Brazílčanke Tainare Lisboaovej. Ich súboj v mušej váhe otvorí program podujatia v hale Meta APEX.
Dvadsaťosemročná Szabová vstupuje do najprestížnejšej MMA organizácie s bezchybnou profesionálnou bilanciou 12 víťazstiev a žiadnej prehry. V OKTAGONe získala tituly v bantamovej aj mušej váhe a teraz ju čaká prvá skúška na novej pôde. Jej skúsenosti z džuda a thajského boxu jej dávajú predpoklady presadiť sa v postoji aj pri prechodoch na zem.
Lisboaová má bilanciu 7 výhier a 4 prehier, pričom v UFC zaznamenala dve víťazstvá a dve porážky. Do dnešného duelu ide po dvoch prehrách za sebou, no oproti debutantke má skúsenosti zo štyroch vystúpení v oktagone UFC. Pre Szabovú bude dôležité zvládnuť emócie premiéry a presadiť vlastné tempo. Víťazstvom by si predĺžila neporaziteľnosť na trinásť zápasov a svoj historický debut ozdobila úspešným vstupom medzi svetovú elitu.
Dvadsaťosemročná Szabová vstupuje do najprestížnejšej MMA organizácie s bezchybnou profesionálnou bilanciou 12 víťazstiev a žiadnej prehry. V OKTAGONe získala tituly v bantamovej aj mušej váhe a teraz ju čaká prvá skúška na novej pôde. Jej skúsenosti z džuda a thajského boxu jej dávajú predpoklady presadiť sa v postoji aj pri prechodoch na zem.
Lisboaová má bilanciu 7 výhier a 4 prehier, pričom v UFC zaznamenala dve víťazstvá a dve porážky. Do dnešného duelu ide po dvoch prehrách za sebou, no oproti debutantke má skúsenosti zo štyroch vystúpení v oktagone UFC. Pre Szabovú bude dôležité zvládnuť emócie premiéry a presadiť vlastné tempo. Víťazstvom by si predĺžila neporaziteľnosť na trinásť zápasov a svoj historický debut ozdobila úspešným vstupom medzi svetovú elitu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 22:00.