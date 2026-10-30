VIDEO: Szabová zvládla váženie pred debutom v UFC. V Las Vegas ju čaká Brazílčanka

Slovenská bojovníčka Lucia Szabová má za sebou poslednú prekážku pred historickým debutom v UFC.
Na oficiálnom vážení pred turnajom UFC Vegas 123 navážila 125,5 libier (56,9 kg) a bez problémov splnila limit mušej váhy. Jej súperka Tainara Lisboa z Brazílie mala na váhe 125 libier (56,7 kg).
Szabová sa v sobotu 31. októbra predstaví v Las Vegas ako prvá Slovenka v histórii, ktorá nastúpi do zápasu v najprestížnejšej MMA organizácii sveta.
Do UFC prichádza s neporazenou bilanciou 12 víťazstiev a dvoma titulmi organizácie OKTAGON. Proti nej bude stáť skúsená Brazílčanka, ktorá má za sebou štyri zápasy v UFC.
VIDEO: Predzápasové staredowny
Slovenská reprezentantka sa pred premiérou prihovorila fanúšikom aj na sociálnych sieťach. „Zajtra je ten deň,“ napísala v angličtine a pripomenula, že jej debut príde v sobotu 31. októbra na turnaji UFC Vegas 123. Zároveň zdôraznila, že je hrdá na to, že bude prvou Slovenkou v UFC.
„Dvanásť zápasov, dvanásť víťazstiev, dva opasky OKTAGONu. Každé kolo, každý tréningový kemp a každá obeta viedli k tomuto momentu,“ odkázala Szabová. Poďakovala svojmu tímu, trénerom a všetkým, ktorí pri nej stáli od začiatku. „Teraz je čas ukázať sa svetu,“ dodala.
Váženiu sa nevyhli ani komplikácie. Jediným bojovníkom, ktorý nesplnil limit, bol Francis Marshall. Pri limite perovej váhy 146 libier navážil 148 libier (67,1 kg), teda o dve libry viac. Jeho zápas s Dakotom Hopeom sa uskutoční v dohodnutej váhe a Marshall príde o 20 percent zo svojej odmeny.
Všetci ostatní účastníci turnaja vrátane hlavných aktérov večera Renata Moicana a Toma Nolana splnili váhový limit. Kompletné výsledky oficiálneho váženia prinášame nižšie.
Kompletné výsledky váženia pred UFC Vegas 123:
Hlavná karta
- Renato Moicano (70,8 kg) vs. Tom Nolan (70,5 kg)
- Randy Brown (77,3 kg) vs. Jacobe Smith (77,3 kg)
- Ode Osbourne (57,2 kg) vs. Cody Durden (57,2 kg)
- Yana Santos (61,5 kg) vs. Luana Santos (61,7 kg)
- Jean-Paul Lebosnoyani (77,3 kg) vs. Farman Hasanov (77,6 kg)
Predzápasy
- Francis Marshall (67,1 kg)* vs. Dakota Hope (66,0 kg)
- Rodrigo Sezinando (77,3 kg) vs. Theodor Berggren (77,6 kg)
- Julian Erosa (66,0 kg) vs. Jeong Yeong Lee (66,0 kg)
- Zachary Reese (83,9 kg) vs. Mickey Gall (84,1 kg)
- Nick Klein (84,4 kg) vs. Joe Kropschot (84,4 kg)
- Talita Alencar (52,6 kg) vs. Piera Rodriguez (52,4 kg)
- Lucia Szabová (56,9 kg) vs. Tainara Lisboa (56,7 kg)
*Francis Marshall prekročil limit o dve libry. Jeho zápas s Dakotom Hopeom sa uskutoční v dohodnutej váhe, pričom Marshall odovzdá 20 percent zo svojej odmeny.