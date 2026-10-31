Výnimočný debut. Szabová zvíťazila v UFC ako prvá Slovenka v histórii

Lucia Szabová zvládla premiéru v najväčšej svetovej MMA organizácii UFC.
V sobotu v Las Vegas zdolala Brazílčanku Tainaru Lisboaovú technickým K.O. v treťom kole a profesionálne skóre si vylepšila na 13-0. Do UFC vstúpila ako prvá Slovenka v histórii.
Bývalá hviezda Oktagonu prevzala iniciatívu od úvodných sekúnd. Hneď obsadila stred klietky a trafila súperku dvoma pravými hákmi.
Neskôr ju zatlačila k pletivu, pridala koleno z klinča a pred koncom prvej minúty ju podrazila na zem.
Na zemi skúšala kimuru, Lisboaová sa však ubránila. Szabová potom ukázala silu aj v postoji, keď pri klietke trafila niekoľko ľavých hákov a v štvrtej minúte presný pravý úder na bradu.
VIDEO: Szabová zvíťazila pri svojom debute v UFC
V závere kola však pri snahe o ukončenie poľavila v pozornosti a Brazílčanka sa dostala blízko k škrteniu. Slovenka sa z nepríjemnej pozície vymanila a kolo dotiahla.
Jej roh ju cez prestávku upozornil, že musí byť v technikách presnejšia, zároveň ju však za kolo pochválil.
V druhom kole Szabová spomalila nástupy do klinča a zapojila aj kopy na telo. Lisboaová ju zasiahla frontálnym kopom do brucha, po ktorom Slovenka nakrátko padla, vážnejšie problémy však nemala. Keď sa Brazílčanka dostala za jej chrbát, Szabová sa ubránila a vrátila sa do dominantnej pozície.
V druhej polovici kola sa zápas presunul na zem. Szabová trafila loktom a v posledných sekundách rozpútala tvrdý ground and pound. Dva lakte dopadli súperke na bradu, rozhodca Chris Tognoni však nechal zápas pokračovať. Slovenka ešte v závere kola skúsila páku na ruku.
Do tretieho kola vstúpila Szabová v rovnakom tempe. Po ľavom údere preniesla boj na zem, neskôr pridala strh cez obe nohy a pokus o škrtenie zozadu. Lisboaová pod ňou inkasovala úder za úderom. V čase 3:20 rozhodca zápas ukončil.
„Víťazstvo je pre môjho syna, ktorého som takmer mesiac nevidela,“ venovala Szabová úspech rodine. Dodala, že na tento moment pracovala desať rokov.
Szabová si v Oktagone vybudovala bilanciu 12-0, naposledy v auguste porazila na body Lucie Pudilovú, prvú Češku v UFC. Za sebou má aj takmer trojročnú pauzu pre materstvo. Pre 35-ročnú Lisboaovú to bola tretia prehra v rade. V UFC má bilanciu 2-3, celkovo 7-5.