Do piateho kola išiel s tým, že vyhráva. Vémola reaguje na zápas s Kinclom

PRAHA. Karlos Vémola nezískal titul strednej váhy organizácie Oktagon MMA, keď úradujúcemu šampiónovi Patrikovi Kinclovi podľahol po bodovom verdikte rozhodcov. Po vyhlásení výsledku z klietky odišiel a neukázal sa ani na pozápasovej tlačovej konferencií. Teraz však prostredníctvom sociálnych sietí poskytol svoje stanovisko k zápasu i jeho budúcnosti.

„Dlho očakávaný zápas je za nami a nevyšiel podľa mojich predstáv. Aj keď dosť ľudí hovorilo, že som to vyhral, tak teraz je to jedno, pretože som to mal ukončiť a nenechať nikoho na pochybách.

Do piateho kola som šiel s tým, že vediem. Keby som vedel, že to tak nie je, nastúpil by som do posledného kola inak a pokojne by som riskoval aj to, že sa nechám knokautovať," uviedol Vémola. Žiadne ďalšie hazardovanie so zdravím Vémola berie to, že je Patrik Kincl šampiónom ako fakt. Pokiaľ chcete šampióna poraziť, musíte ho doslova prejsť alebo ukončiť, a to sa mu nepodarilo, píše vo vyhlásení.

Stredná váha je teraz pre českého bojovníka minulosť. Tortúru s drastickým chudnutím už viac nechce podstupovať. "To, čo som urobil svojej rodine, priateľom, tímu a všetkým okolo so zhadzovaním do 84, už opakovať nebudem, takže do tejto váhy sa vracať nechcem. Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci, a moje telo už to jednoducho nedáva, to je fakt," uviedol na margo chudnutia. Po zápase smeroval rovno do nemocnice "Mrzí ma, že som nedorazil na pozápasovú tlačovku, ale bohužiaľ to moje oči v zápase dosť odniesli a musel som rovno do nemocnice na vyšetrenie. Kto ma pozná, tak vie, že rešpektujem súpera a dokážem aj po prehre plniť svoje povinnosti, ale zdravie bolo prednejšie," uviedol Vémola.