VIDEO: Vémola v titulovom súboji padol. Nový šampión Oktagonu je z Írska

PRAHA. Karlos Vémola stratil titul poloťažkej váhy organizácie Oktagon MMA. Na podujatí Oktagon 65 v pražskej O2 aréne podľahol Írovi Willovi Fleurymu po piatich kolách na body.

Vémola prehral jednoznačne každé kolo, no fanúšikov opäť ohúril svojou tvrdosťou a húževnatosťou. V treťom kole mal na mále, keď ho Fleury zasypal údermi, no ustál to a pokračoval ďalej.