    České médiá zverejnili údajný dôvod Vémolovej väzby. Mal pašovať kokaín z Veľkej Británie

    Karlos Vémola v zápase s Kinclom, archívna snímka. (Autor: Oktagon MMA)
    Sportnet|27. dec 2025 o 09:23
    Zápasník je od 25. decembra vo väzbe.

    Český zápasník Karlos Vémola mal pomáhať dopraviť 20 kilogramov kokaínu z Veľkej Británie do Českej republiky, tvrdí portál idnes.cz.

    To má byť údajný dôvod jeho zadržania a pobyte vo väzbe.

    Zápasník, ktorý je obvinený z organizovania drogovej trestnej činnosti, je od 25. decembra vo väzbe. Rozhodol o tom Obvodný súd pre Prahu 7. Do väzby poslal aj ďalších dvoch obvinených.

    Polícia Vémolu a ďalších dvoch ľudí zadržala v utorok, návrh na vzatie do väzby podal prokurátor v stredu. Súd mu vyhovel. U dvoch obvinených bola dôvodom obava, že by mohli utiecť alebo sa skrývať.

    Keďže malo ísť o organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátoch, hrozí dvom obvineným podľa zákona až 18 rokov väzenia, jednému z nich potom maximálne 12 rokov.

    "Mali pomôcť s prepravou dvadsiatich kilogramov kokaínu do Českej republiky z Veľkej Británie. Za tento čin bol už v minulosti jeden človek odsúdený, vyšetrovanie však pokračovalo ďalej,“ povedal zdroj portálu iDnes.

    Podľa vlastných slov Vémola nechápe, prečo je stíhaný v prípade starom približne päť rokov, o ktorom tvrdí, že o ňom nemal vedomosť a mal byť už uzavretý.

    Zároveň informoval, že spolu so svojím advokátom plánuje podniknúť právne kroky proti samotnému stíhaniu aj rozhodnutiu o väzbe.

    MMA

    dnes 09:23
