Karlos Vémola sa prvýkrát ozval z väzby. Obvineniu nerozumie

PRAHA. Prostredníctvom správcu svojho instagramového účtu odkázal Karlos Vémola fanúšikom z väzby poďakovanie za podporu.
Český MMA zápasník uviedol, že obvineniam nerozumie a verí, že sa situácia čoskoro vysvetlí.
„Ďakujem všetkým za slová podpory, ktoré sa ku mne dostávajú. Veľmi si to vážim,“ stojí v odkaze zverejnenom na jeho profile.
Podľa vlastných slov nechápe, prečo je stíhaný v prípade starom približne päť rokov, o ktorom tvrdí, že o ňom nemal vedomosť a mal byť už uzavretý.
Vémola zároveň informoval, že spolu so svojím advokátom plánuje podniknúť právne kroky proti samotnému stíhaniu aj rozhodnutiu o väzbe.
„Budeme proti stíhaniu a väzbe bojovať a pevne verím, že sa to všetko vysvetlí a budem čoskoro doma s deťmi a Lelou,“ uviedol.
Zápasník spomenul aj svoj zdravotný stav. V čase zadržania bol podľa vlastných slov na ceste na plánovanú operáciu pre zápal v oblasti čeľuste, pričom bolesti pretrvávajú aj naďalej. Napriek tomu sa snaží situáciu zvládať.
Na záver odkazu ešte raz poďakoval všetkým, ktorí mu vyjadrujú podporu. „Zdravím všetkých, ktorí pri mne stoja,“ dodal.