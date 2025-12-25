Karlos Vémola ide do väzby, rozhodol súd. Jeho advokát podal sťažnosť

Zápasník Karol "Karlos" Vémola, ktorý je obvinený z organizovanej drogovej trestnej činnosti, pôjde do väzby. Rozhodol o tom dnes Obvodný súd pre Prahu 7. Do väzby poslal aj ďalších dvoch obvinených.
ČTK to oznámili hovorkyňa policajnej Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová a hovorca pražského mestského prokurátora Aleš Cimbala. Obvineným hrozí až 18 rokov väzenia.
Polícia Vémolu a ďalších dvoch ľudí zadržala v utorok, návrh na vzatie do väzby podal prokurátor v stredu. Súd mu vyhovel. U dvoch obvinených bola dôvodom obava, že by mohli utiecť alebo sa skrývať.
"Tretí by navyše podľa sudcu mohol ovplyvňovať svedkov a doteraz nevypočutých spoluobvinených a pokračovať v trestnej činnosti," oznámila Šmoldasová.
Advokát podal jednu sťažnosť a chystá aj druhú
Vémolov advokát Vlastimil Rampula dnes serveru Novinky.cz povedal, že na jeho klienta bola väzba uvalená z dôvodu možného úteku. Na mieste proti tomu podal sťažnosť. Ďalšiu sťažnosť chce podať aj proti začatiu trestného stíhania.
Vémola dnes vypovedal na súde. "Klient odmietol, že by s tým mal čokoľvek spoločné, aj to, čo je mu kladené za vinu. Vyzerá to, že ide skôr len o nejaké informácie z počutia, "povedal serveru Rampula.
Policajti pri utorkovej akcii zadržali troch ľudí - dvoch v Prahe a jedného v Stredočeskom kraji. Šmoldasová následne ČTK oznámila, že všetci boli obvinení z trestného činu nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi.
Keďže išlo o organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátoch, hrozí dvom obvineným podľa zákona až 18 rokov väzenia, jednému z nich potom maximálne 12 rokov.
"Klient je obvinený z účasti na pojednávaní, ktoré sa malo stať pred piatimi rokmi, navyše v cudzine, a za toto konanie je už príslušný páchateľ odsúdený," povedal v stredu ČTK Rampula.
Uviedol, že nechápe, prečo je Vémola s kauzou spájaný. Dôvody podľa neho nie sú uvedené v uznesení o začatí trestného stíhania.
Zadržali ho, keď sa chystal ísť do nemocnice
Policajti podľa Rampulu zadržali Vémolu vo chvíli, keď mieril do nemocnice na operáciu čeľuste, takže ho vystavili zdravotným komplikáciám.
"Klient má naďalej bolesti v čeľusti, v sanici, takže teraz budeme riešiť, ako to zvládne Väzenská služba ČR. Či absolvuje operáciu alebo nie, tam fakt hrozí kolaps, "uviedol dnes Vémolov advokát.
Zadržanie môže mať pre Vémolu tiež ekonomické dopady, pretože podľa Rampulu môže ovplyvniť rokovania zápasníka s obchodnými partnermi a sponzormi.
Bojovník zmiešaných bojových umení MMA Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil do elitnej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC).
Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý tento rok oslávil štyridsiatiny, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.
Novinky už skôr upozornili, že Vémola bol už v minulosti v Británii za drogový delikt odsúdený.