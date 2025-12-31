Vémola podstúpil operáciu. V prípade odsúdenia mu hrozí dlhoročný pobyt vo väzení

Český zápasník Karlos Vémola podstúpil plánovanú operáciu, keďže trpel akútny zápalom okostnice.
Zápasník, ktorý je obvinený z organizovania drogovej trestnej činnosti, je od 25. decembra vo väzbe. Rozhodol o tom Obvodný súd pre Prahu 7. Do väzby poslal aj ďalších dvoch obvinených.
Vémola bol po niekoľkých hodinách prepustený zo stomatochirurgického oddelenia Všeobecnej fakultnej nemocnice. Zápasníka MMA v sprievode ozbrojenej eskorty priviedli k vozidlu Zboru väzenskej a justičnej stráže a previezli späť do väznice.
Vyšiel z budovy nemocnice po šiestej hodine popoludní v sprievode policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Priviezli ho sem v utorok skoro ráno. Na rukách a nohách mal putá, tzv. „medveďa“, ktorých cieľom je sťažiť eskortovanej osobe prípadný pokus o útek, informoval portál novinky.cz.
Zápasník sa do nemocnice dostavil už v pondelok, keď absolvoval predoperačné vyšetrenia. V utorok nasledovala samotná operácia kvôli akútnemu zápalu čeľuste.
S týmto problémom sa potýkal ešte pred samotným zadržaním, ku ktorému došlo 23. decembra.
Pred plánovaným odchodom do nemocnice ho v jeho dome v Měcheniciach pri Prahe zadržala polícia. Následne u neho prebehla rozsiahla domová prehliadka.
Dlhoročný zápasník MMA bol zadržaný spolu s ďalšími dvoma mužmi. Všetci boli obvinení z „obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu“ a skončili vo väzbe. V prípade odsúdenia im hrozí až 18 rokov väzenia.
Pre Vémolu nejde o prvé previnenie súvisiace s omamnými látkami. V minulosti bol vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt. Za mrežami si vtedy odsedel niekoľko mesiacov.