Dusil sa vlastnou krvou, v trezore mu našli zlaté tehličky. Vémola opísal ťažké chvíle

PRAHA. Český bojovník Karlos Vémola prvýkrát podrobnejšie opísal svoje zadržanie, pobyt vo väzbe aj okolnosti prípadu, pre ktorý čelí obvineniu zo závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu.
Spolu s manželkou Lelou prehovoril vo svojom podcaste Osscast na platforme HeroHero, krátko po tom, čo ho prepustili na slobodu po zložení kaucie.
„Život je niekedy ako rodeo. Ja som dosť tvrdo spadol na zem, ale našťastie som späť v sedle a môžem sa zdvihnúť a snažiť začať riešiť veci,“ uviedol Vémola a poďakoval ľuďom, ktorí mu podľa jeho slov v náročnom období pomáhali.
Zadržanie deň pred Štedrým dňom
K zásahu došlo 23. decembra, keď bol na ceste na plánovanú operáciu. „Neviem, prečo to začalo práve 23. decembra, keď som sa chystal na operáciu. Ako vidíte, bola dosť vážna. Mal som zápal v čeľusti,“ povedal.
Operáciu napokon absolvoval počas väzby a v čeľusti má teraz kovovú fixáciu.
Vémola tvrdí, že ho zaskočilo aj načasovanie celej veci. „Bol som vraj zadržaný kvôli veci, ktorá sa údajne mala stať asi pred šiestimi rokmi. Keď sa to malo stať vtedy, tak naozaj nechápem toto načasovanie,“ doplnil.
Samotný zásah označil za neprimeraný. „Vytiahli ma z auta do blata, kľakli (na mňa) a spútali. Nevedel som, čo sa deje. Pritom som bol v zlom zdravotnom stave.
Stačilo zazvoniť pri dome a povedať mi, nech idem s nimi. Po celý čas som spolupracoval. Myslím si, že tento zásah bol absolútne prehnaný,“ opísal.
Domová prehliadka a dopad na rodinu
Pri domovej prehliadke boli podľa Vémolu v dome aj jeho manželka s deťmi. „Našťastie ich kamarát Tomáš odviezol,“ uviedol s tým, že najstarší syn zásah vnímal ako útok.
„Doteraz z toho má psychické problémy, myslel si, že ide o lúpežné prepadnutie,“ priznal.
Vémolova manželka Lela vysvetlila, že sa situáciu snažila pred deťmi utajiť. „Modlila som sa, aby si to deti neniesli v hlave a nemali z toho traumu. Rýchlo som riešila, čo im povieme a odišli sme z domu.
Myslím, že sme to zvládli. Deti dodnes nič netušia, celý čas som im hovorila, že ocko je v nemocnici a musí sa liečiť,“ povedala.
Čo mu zobrali z trezoru
Vémola tvrdí, že policajti nič nenašli ani v dome, ani v aute jeho manželky, no zadržali obsah trezoru.
Hovoril o hodinkách a troch zlatých tehličkách. „Bol to dar od rodinného priateľa, za každé narodené dieťa som dostal jednu tehličku. Policajti však usúdili, že ide zrejme o predmety z výnosov z trestnej činnosti,“ uviedol.
Podmienky vo väzbe
Bojovník sa vrátil aj k tomu, ako vnímal prvé týždne za mrežami. „Štrnásť dní som nemohol nikoho kontaktovať. Až po sedemnástich dňoch som prvýkrát hovoril s Lelou.
Nevedel som o nej vôbec nič, bol som celý čas bez kontaktu s rodinou aj právnikom,“ povedal.
Opísal tiež režim pri presunoch, ktoré podľa neho sprevádzalo spútavanie. „Sprchu som mal raz až dvakrát týždenne. Uzavrelo sa celé poschodie, spútali mi ruky aj nohy a niekoľko ľudí ma tam odviedlo. Po sprche ma znovu spútali,“ pokračoval.
Po operácii čeľuste spomenul situáciu, ktorú označil za jednu z najťažších. „Nechápem, prečo ma hneď prvý večer z nemocnice takto prevážali. Mal som drôty v nose, krvácal som z úst a začal som sa dusiť vlastnou krvou.
Bol som spútaný a nemohol som ju ani vypľuť. Ten večer som si myslel, že to nezvládnem,“ povedal.
Zároveň však vyzdvihol prístup časti personálu. „Nemôžem sa sťažovať na väzenskú službu, hlavne na chalanov, ktorí ma prevážali. Som im vďačný, že sa o mňa starali a vozili ma k lekárom,“ dodal.