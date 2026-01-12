Vémola by sa mohol dostať z väzby na kauciu. Blízki sú pripravení ju zložiť

PRAHA. Karlos Vémola by sa mohol v najbližšom čase dostať na slobodu. Podľa informácií portálu CNN Prima NEWS existuje reálna možnosť jeho prepustenia z väzby na kauciu, o ktorú sa má jeho tím chystať požiadať.
Výška kaucie zatiaľ nie je známa, no blízki priatelia bojovníka sú podľa CNN Prima NEWS pripravení potrebnú sumu zložiť.
Práve to by mohlo znamenať, že Vémola by sa mohol dostať na slobodu v priebehu týždňov, prípadne dokonca už v najbližších dňoch.
Útek ani ovplyvňovanie svedkov v jeho prípade údajne nehrozí, čo by mohlo hrať v prospech schválenia kaucie.
Kauza, v ktorej figuruje známe meno česko-slovenského MMA, je naďalej do veľkej miery zahalená informačným embargom.
Podľa oficiálneho vyjadrenia Národnej protidrogovej centrály, na ktoré sa odvoláva CNN Prima NEWS, sa vyšetrovanie týka distribúcie kokaínu a v súčasnosti v ňom vystupuje päť osôb.
Zároveň však podľa informácií CNN Prima NEWS nie je vylúčené, že počet zapojených aktérov môže byť vyšší.
Vémolovi blízki pritom podľa rovnakého zdroja naďalej odmietajú, že by sa známy bojovník akýmkoľvek spôsobom zapájal do obchodovania s drogami.
Prípad vyvoláva mimoriadny verejný záujem práve pre jeho mediálne známe meno, no konkrétne okolnosti obvinenia zatiaľ zostávajú nejasné.
Podľa CNN Prima NEWS potvrdili informáciu o pripravovanej žiadosti o kauciu a ochote uhradiť ju hneď tri nezávislé zdroje. Vývoj prípadu tak môže v najbližšom období priniesť zásadný posun.