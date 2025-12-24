    Kauza Vémolu sa vyostruje. Prokurátor navrhol vziať obvinených do väzby

    Hrozí im desať až osemnásť rokov väzenia.

    V kauze spojenej so zápasníkom Karlosom Vémolom podal prokurátor návrh na vzatie do väzby.

    ČTK to dnes popoludní oznámila hovorkyňa policajnej Národnej protidrogovej centráli Lucia Šmoldasová.

    V prípade podľa nej čelia traja ľudia obvineniu zo závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu. Hrozí im desať až 18 rokov väzenia.

    "Prokurátor v Prahe podal návrh na vzatie obvinených do väzby. O návrhu bude rozhodovať príslušný obvodný súd," uviedla hovorkyňa. Ďalšie informácie zatiaľ policajti nechcú oznamovať.

    Že je jedným z obvinených zápasník Vémola potvrdil ČTK jeho obhajca Vlastimil Rampula. Dôvody jeho zadržania a stíhania nechápe. Týka sa totiž podľa neho prípadu, ktorý je starý päť rokov a uzavretý.

    "Klient je obvinený z účasti na pojednávaní, ktoré sa malo stať pred piatimi rokmi, navyše v cudzine, a za toto konanie je už príslušný páchateľ odsúdený," uviedol Rampula.

