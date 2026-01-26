Vémola obvinil médiá z klamstiev. K vyšetrovaniu sa už vyjadrovať nebude

PRAHA. Český MMA zápasník Karlos Vémola sa prostredníctvom sociálnych sietí vyjadril k prebiehajúcemu trestnému konaniu, v ktorom čelí obvineniu.
Po návrate z väzby pôvodne avizoval, že celú situáciu verejne vysvetlí, napokon sa však rozhodol zvoliť opačný postup.
„Situácia sa zmenila. V médiách sa od tej doby rozbehla štvanica na senzácie,“ napísal Vémola.
Zároveň dodal, že nechce byť súčasťou mediálnej hry, ktorú podľa vlastných slov považuje za postavenú na nepravdách.
Zápasník uviedol, že po dohode so svojím obhajcom, doktorom Rampulom, sa nebude k vyšetrovaniu ďalej vyjadrovať.
Rovnako ani jeho mediálny tím nebude poskytovať bližšie informácie k prípadu. Celú záležitosť chce ponechať v rukách polície.
„Proste to nechám na polícii, nech robí svoju prácu,“ odkázal Vémola s tým, že verí v rýchle a dôkladné vyšetrenie celej veci.
Momentálne sa chce sústrediť predovšetkým na zotavenie po zdravotnej stránke a návrat k práci. K ďalšiemu vývoju kauzy sa podľa vlastných slov nebude verejne vyjadrovať, kým prebieha oficiálne vyšetrovanie.