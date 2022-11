Nočná mora? Procházka utrpel vážne zranenie a už viac nie je šampiónom UFC

Podľa správ ESPN sa v prípade Procházku jedná o vážne zranenie ramena, ktoré by ho malo vyradiť zo zápasového rytmu na minimálne dvanásť mesiacov.

„Je to najhoršie zranenie ramena, aké kedy doktori v UFC videli. Je to naozaj hrozné. Vyžiada si to operáciu a dlhú rekonvalescenciu,“ povedal hlavný zástupca najlepšej svetovej ligy MMA.

Ako už informovali renomovaní reportéri v zámorí, v reakcii na zranenie mal Procházka uvoľniť trón váhovej kategórii do 93 kilogramov.

Čo sa týka významného turnaja, ktorý sa uskutoční už 10. decembra v Las Vegas, vedenie UFC sa rozhodlo, že súboj Jana Blachowicza a Magomeda Ankalaeva sa zmení na duel o uvoľnený opasok "Procházku".

Jiří Procházka sa stal šampiónom UFC v júni tohto roka, keď v Singapure 28 sekúnd pred koncom duelu uškrtil vtedajšieho držiteľa titulu Glovera Teixeiru.

Správu aktualizujeme...