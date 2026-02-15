Buchinger oslavuje životné jubileum. Roky v ringu ho naučili disciplíne, sile a pokore

BRATISLAVA. Legenda slovenského MMA Ivan Buchinger oslávila v sobotu 14. februára životné jubileum.
Jeden z najúspešnejších bojovníkov v histórii domácej scény má 40 rokov a pri tejto príležitosti sa fanúšikom prihovoril aj prostredníctvom sociálnych sietí.
„Oslavujem 40 rokov. Dvadsať rokov v ringu ma naučilo disciplíne, sile a pokore. Každý zápas ma formoval - nielen ako bojovníka, ale aj ako človeka,“ napísal Buchinger.
Zároveň dodal, že dnes už preňho nie je najväčším víťazstvom ďalší opasok, ale rodina, za ktorú je najviac vďačný.
Buchinger patrí k absolútnej elite, ktorú slovenské MMA vychovalo. Počas dlhoročnej profesionálnej kariéry získal tituly v niekoľkých prestížnych organizáciách a opakovane sa zapísal do histórie európskej scény.
V organizácii OKTAGON sa stal šampiónom ľahkej a perovej váhy a dlhodobo patrí medzi jej najväčšie tváre.
Okrem toho sa presadil aj na medzinárodnej úrovni, kde dokázal získať titul v anglickej Cage Warriors i ruskej organizácii M-1 Global a potvrdiť, že sa dokáže rovnať svetovej konkurencii.
VIDEO: Zostrih momentov z kariéry Ivana Buchingera
Jeho kariéru charakterizuje technická vyspelosť, všestrannosť a schopnosť víťaziť najmä na zemi.
Počas dvoch dekád v profesionálnom MMA absolvoval desiatky náročných zápasov, čelil špičkovým súperom z celej Európy a stal sa vzorom pre viacero generácií mladších bojovníkov.
Aj vo veku 40 rokov zostáva Ivan Buchinger rešpektovaným menom bojových športov. Ako sám naznačil, dnes už vníma úspech inak než na začiatku kariéry - nie cez tituly a víťazstvá, ale cez hodnoty, ktoré si z ringu odniesol.