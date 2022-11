Legendárny tréner MMA o Borárosovi: Súper bol adekvátny, ešte ukáže pekné zápasy

„Vynikajúci výkon Gáborko, na to, že dva dni trénoval, tak to nikto neuverí. Gábor sa vrátil, pritom mu nikto neveril, poviem na rovinu, že ani ja. Gábor vravel, že som na neho nahnevaný, čo je pravda, lebo som ho prosíkal, aby prišiel na tréning, on hovoril, že trénuje, no ja som mu neveril.

Aj nejak (veľmi) netrénoval, za tie dva dni prípravy urobil výborný výkon a teraz dúfam, že v Ostrave bude pokračovať,“ povedal Végh, pričom ho v rozhovore prerušil práve Boráros, ktorý vtipkoval, že tréningu nevenoval dva dni ale štyri.