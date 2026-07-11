    12.07.2026 13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý

    Vo Francúzsku vyhlásili červenú výstrahu. Deviata etapa Tour bude skrátená

    Tour de France 2026
    Tour de France 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 19:26
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    Krajinu sužuje intenzívna vlna horúčav.

    Deviatu etapu cyklistických pretekov Tour de France skrátili organizátori o 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav.

    Kopcovitá trasa, ktorá povedie z Malemortu do Ussela, tak bude merať 155,5 km namiesto pôvodných 185,5 km.

    Vysoké teploty trápili organizátorov od začiatku 113. ročníka „Starej dámy“, no deviata etapa je prvou, ktorú pre horúčavy skrátili.

    Počas tretieho dňa pretekov však chýbali diváci v cieli etapy pre lesné požiare na juhovýchode Francúzska, ktoré sa zhoršili v dôsledku horúceho a suchého počasia. Informovala o tom agentúra AFP.

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    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026
    Tour de France 2026
    Vo Francúzsku vyhlásili červenú výstrahu. Deviata etapa Tour bude skrátená
    dnes 19:26
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026
    Tour de France 2026
    Vo Francúzsku vyhlásili červenú výstrahu. Deviata etapa Tour bude skrátená
    dnes 19:26
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    Domov»Tour de France 2026»Vo Francúzsku vyhlásili červenú výstrahu. Deviata etapa Tour bude skrátená