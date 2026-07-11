VIDEO: McGregor aj Holloway splnili limit. Počas staredownu lietali okuliare

Hlavný zápas turnaja UFC 329 je oficiálne potvrdený. Conor McGregor aj Max Holloway bez problémov splnili váhový limit pred ich netitulovým duelom vo velterovej váhe.
O emócie pritom nebola núdza ani počas tradičného staredownu.
McGregor absolvoval prvé oficiálne váženie pred návratom do klietky po viac než piatich rokoch od zlomeniny nohy.
Ír navážil 170,5 libry (77,3 kg), čím využil povolenú jednolibrovú toleranciu pre netitulové zápasy.
Holloway, ktorý vo velterovej váhe nastúpi prvýkrát v kariére, vážil presne 170 libier (77,1 kg).
VIDEO: Ceremoniálne váženie pred turnajom UFC 329
Váženie prebehlo bez problémov a potvrdilo hlavný zápas turnaja.
Emócie však vzbĺkli už na predzápasovej tlačovej konferencii, kde McGregor počas staredownu strhol Hollowayovi slnečné okuliare, pritlačil sa k nemu čelom a situáciu musela upokojovať ochranka spolu s prezidentom UFC Danom Whiteom.
Po skončení staredownu zdvihol McGregor nad hlavu dva vlastné pamätné opasky UFC a írsku vlajku.
VIDEO: Moment z napätého staredownu
Emócie pokračovali aj pri mikrofónoch. McGregor vyhlásil, že po sobotňajšom zápase čaká Hollowaya koniec kariéry a odmietol myšlienku prípadnej trilógie.
Havajčan reagoval s úsmevom. Vyhlásil, že chce čeliť najlepšej verzii McGregora a po víťazstve mu ponúkne okamžitú odvetu ešte v decembri.
Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na jeden z najočakávanejších duelov roka, ktorý definitívne dostal zelenú.