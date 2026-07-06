Slovenský talent čaká životná skúška. OKTAGON 91 ponúkne aj dva titulové zápasy

Už 11. júla bude kolínska Lanxess Arena hostiť jeden z najsilnejších turnajov organizácie OKTAGON v tomto roku.
Na programe sú dva titulové súboje, návrat bývalého šampióna Patrika Kincla aj dôležitá skúška pre jedného z najväčších slovenských talentov.
Práve zápas Patrika Šebeka bude zo slovenského pohľadu patriť medzi najočakávanejšie duely večera.
Dvadsaťtriročný bojovník vstúpil do profesionálneho MMA výborne a po štyroch víťazstvách zostáva nezdolaný.
Po úspešnom debute v OKTAGONe proti domácemu Emir-Canovi Alovi teraz absolvuje premiéru v ľahkej váhe, kde ho čaká doposiaľ najnáročnejší test kariéry.
Jeho súperom bude nemecko-albánsky talent Altin Zenuni, ktorý rovnako drží profesionálnu bilanciu 4:0. Tri zo štyroch víťazstiev dosiahol pred časovým limitom a v posledných mesiacoch sa zaradil medzi najvýraznejšie mladé mená organizácie.
Pôjde tak o konfrontáciu dvoch neporazených bojovníkov, po ktorej si jeden z nich pripíše prvú profesionálnu prehru.
Kincl zabojuje o ďalšiu titulovú šancu
Veľkú pozornosť bude pútať aj návrat bývalého šampióna strednej váhy Patrika Kincla.
Český veterán sa po dominantnom víťazstve nad Robertom Pukačom pokúsi urobiť ďalší krok na ceste späť k titulovej šanci. Proti nemu však nastúpi nebezpečný Hojat Khajevand, ktorý zaujal minuloročným účinkovaním v miliónovej pyramíde Tipsport Gamechanger.
Víťaz tohto duelu by sa mohol výrazne priblížiť ďalšiemu boju o titul.
Hlavným lákadlom turnaja bude odveta o titul strednej váhy medzi Kerimom Engizekom a Krzysztofom Jotkom. Práve poľský veterán zostáva jediným bojovníkom, ktorý dokázal nemeckého šampióna za posledných jedenásť rokov zdolať.
Engizek od tejto prehry ovládol divíziu a získal titul, zatiaľ čo Jotko počas pôsobenia v OKTAGONe stále nenašiel premožiteľa.
Ich druhý vzájomný duel rozhodne o tom, kto bude vládnuť jednej z najsledovanejších váhových kategórií organizácie.
Druhým titulovým súbojom bude zápas v perovej váhe. Šampión Mochamed Machaev absolvuje prvú obhajobu opasku proti rozbehnutému Gjonimu Palokajovi, ktorý do zápasu vstupuje so sériou ôsmich víťazstiev a v profesionálnej kariére ešte nikdy neprehral knokautom.
OKTAGON 91 tak ponúkne dva titulové súboje, dôležitý duel bývalého šampióna Patrika Kincla aj veľkú príležitosť pre Patrika Šebeka.
Ak mladý Slovák uspeje aj na nemeckej pôde, výrazne sa priblíži k elitnej desiatke ľahkej váhy a potvrdí, že s ním treba v organizácii vážne počítať.