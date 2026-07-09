Šebek pred životnou skúškou: Nevidím aspekt, v ktorom by bol Zenuni lepší

Patrik Šebek patrí medzi najväčšie slovenské talenty nastupujúcej generácie. Dvadsaťtriročný bojovník absolvoval medzi amatérmi 32 zápasov, získal titul organizácie Champions Fighting aj dve prvenstvá na majstrovstvách Českej republiky.
Po úspešnom prechode medzi profesionálov zostáva nezdolaný a teraz ho čaká doteraz najväčšia skúška. Na turnaji OKTAGON 91 v Kolíne nad Rýnom nastúpi proti domácemu Altinovi Zenunimu.
Obaja vstúpia do klietky s bilanciou 4:0 a víťaz sa výrazne priblíži k elitnej desiatke ľahkej váhy.
„Tento zápas vnímam ako najväčšiu výzvu v mojej kariére. Aj preto do všetkého dávam tisíc percent. Zmenili sme aj niektoré veci v príprave a verím, že sa ukážem v top forme,“ povedal Šebek pre Sportnet.
Debut v novej váhe
Rodák z Martina sa po dohode s trénermi rozhodol prvýkrát nastúpiť v ľahkej váhe. Priznáva, že práve zhadzovanie bolo najnáročnejšou časťou prípravy.
„Po dohode s trénerom sme sa rozhodli skúsiť ľahkú váhu. Uvidíme, ako mi sadne, ale zatiaľ sa cítim dobre.“
Zároveň priznal, že práve práca s hmotnosťou ho počas kempu preverila najviac.
„Jednoznačne ma v tejto príprave potrápilo zhadzovanie, ale mám človeka, ktorý mi s tým pomáha, takže verím, že všetko sadne.“
Šebek už tento rok raz bojoval pred nemeckým publikom. Na turnaji v Düsseldorfe zvládol debut v OKTAGONe, keď po presvedčivom výkone zdolal domáceho Emira-Cana Ala na body.
VIDEO: Šebek pozýva na zápas
„Viem, do čoho idem. Poznám atmosféru aj to, čo ma čaká, takže som pokojnejší ako pred prvým zápasom v Nemecku.“
Verí si na každú oblasť boja
Zenuni patrí medzi najväčšie nádeje nemeckej scény a v OKTAGONe zatiaľ nenašiel premožiteľa. Slovenský bojovník však verí, že je pripravený uspieť.
„Je to komplexný zápasník, ale nevidím ani jeden aspekt boja, v ktorom by bol lepší ako ja. Priestor na úspech tam určite bude.“
Prípravu preto nepodcenil. „Sústredíme sa na zlepšenie každého aspektu môjho boja, ale zároveň sme si dôkladne naštudovali súpera a tomu sme prispôsobili aj tréningy.“
Hoci medzi profesionálmi absolvoval zatiaľ iba štyri zápasy, v klietke má za sebou množstvo skúseností. Pred prestupom medzi profesionálov absolvoval 32 amatérskych duelov a predstavil sa aj na šampionáte GAMMA.
Práve tieto skúsenosti dnes považuje za jednu zo svojich najväčších výhod.
„Amatérske zápasy mi veľmi pomohli v orientácii počas zápasu. V klietke som toho zažil veľa a výrazne mi to zlepšilo zápasové IQ.“
Mieri medzi najlepších
Ak v Kolíne nad Rýnom uspeje, môže sa priblížiť k elitnej desiatke ľahkej váhy.
„Tento zápas ma po výhre určite vystrelí smerom k top 10, takže to beriem ako veľkú príležitosť ukázať sa.“
Dlhodobé ciele má pritom jasné. „Chcem byť najlepší, takže musím zápasiť s tými najlepšími.“
A ani po prípadnom víťazstve nechce meniť recept na úspech. „Ďalšie kroky sú jasné – zápasiť, vyhrávať, zápasiť, vyhrávať. Nič iné ma nezaujíma.“