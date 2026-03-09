Francis Ngannou končí v PFL. Čaká ho veľký zápas na Netflixe

Organizácia Professional Fighters League prekvapila fanúšikov, keď oznámila ukončenie spolupráce s jednou z najväčších hviezd MMA.
Kamerunský bojovník Francis Ngannou už nie je pod kontraktom s PFL a čoskoro ho čaká nový veľký zápas, tentoraz na platforme Netflix.
Tridsaťdeväťročný bývalý šampión ťažkej váhy UFC prišiel do PFL v roku 2023 ako najväčší podpis v histórii organizácie.
V klietke sa však predstavil len raz, keď v októbri 2024 knokautoval Renana Ferreiru v prvom kole a získal titul v špeciálnej „super fight“ divízii ťažkej váhy.
Napriek tomu sa obe strany začiatkom marca 2026 dohodli na ukončení spolupráce. PFL Ngannouovi poďakovala za prínos a popriala mu veľa úspechov v ďalšej kariére.
Súper, ktorého nikto nečakal
Ngannou sa však bez zápasu dlho nezdržal. Už 16. mája sa vráti do klietky na veľkom galavečere v losangeleskej hale Intuit Dome.
Jeho súperom bude brazílsky veterán Philipe Lins, pričom duel bude súčasťou historicky prvého MMA podujatia vysielaného naživo na Netflixe.
Podujatie organizuje promotérska spoločnosť Most Valuable Promotions, ktorú založil známy boxer a influencer Jake Paul.
Hlavným zápasom večera bude dlho očakávaný súboj legiend ženského MMA medzi Rondou Rousey a Ginou Carano.
Pre Netflix pôjde o ďalší krok do sveta bojových športov. Streamovacia služba už v minulosti vysielala veľké boxerské galavečery a teraz po prvý raz ponúkne aj MMA.
Ngannou návrat do klietky označil za novú kapitolu kariéry. Po odchode z UFC, krátkom pôsobení v PFL a boxerských zápasoch proti Tysonovi Furymu či Anthonymu Joshuovi chce opäť pripomenúť, prečo patril medzi najdominantnejších svetových bojovníkov ťažkej váhy.