Ryšavého knokautoval v prvom kole. Lengál: Viem, aké to je, keď vám niekto zlomí sánku

Víťazstvo bolo pre Lengála o to sladšie, že duel vzal ako náhradník na poslednú chvíľu iba pred troma dňami.

Zranenie súpera ho mrzí. Lakeť z otočky mu vyšlo tak, ako plánoval

Lengál, ktorý bežne zápasí vo váhe do 66 kilogramov sa v dueli s Ryšavým predstavil v ľahkej váhe. Ako sám priznáva, v zápase sa tak musel popasovať s tvrdšími údermi, na aké je bežne zvyknutý.

Knokautový úder bol premyslený, hoci hrozivé zranenie súpera ho ako niekoho, kto si zlomeninou sánky prešiel, veľmi mrzí.

„Samozrejme táto váha nebola moja, ja chodím šesťdesiat šestku, tie údery boli tvrdšie. Jeho calf kick som cítil, že je oveľa tvrdší. Snažil som sa zabaliť a kontrovať, niekto to robí päsťami, niekto zase lakťami z otočky.

Otočil sa mi presne to tej strany, kde som to chcel. Myslel som, že je hotovo, cítil som, ako tam jeho sánka jazdí. Prajem Karolovi skoré uzdravenie, viem aké je to zlé, keď vám niekto zlomí sánku.

Mne to spravil jeho tímový kolega Roman Paulus, rok ste mimo a potom sa do toho celého dosť zle vracia Mrzí ma to, hlavne mu prajem skoré uzdravenie, sme bojovníci,“ uviedol.

Lengál sobotným víťazstvom potvrdil vynikajúcu formu v posledných mesiacoch. Od začiatku roka má za sebou celkovo štyri súboje v MMA a päť stretov v boxe, pričom každý z nich dokázal doviesť do víťazného konca.