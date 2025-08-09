VIDEO: Šok v Prahe. Český bojovník knokautoval favorita miliónovej pyramídy

PRAHA. Český bojovník Dominik Humburger si vybojoval postup do semifinále projektu Tipsport Gamechanger.
Na turnaji OKTAGON 74 zdolal Juhoafričana Marka Hulmeho tvrdým ukončením v druhom kole.
Úvod zápasu patril atraktívnym výmenám v postoji, no už po minúte a pol Hulme presunul boj na zem.
Tam sa snažil o submisiu, no Humburger sa ubránil a súpera k ničomu vážnemu nepustil. Posledná minúta kola sa odohrala opäť v postoji, kde začal Hulme kondične strácať.
VIDEO: Humburger vs. Hulme (knokaut)
V druhom dejstve prevzal iniciatívu český zápasník. Trafil presný lakeť, ktorým poslal Hulmeho k zemi a ukončil zápas.
Humburger tak po výhre nad Krištofičom pridal ďalší cenný triumf. V semifinále Tipsport Gamechanger ho čaká súboj s Turkom Kerimom Engizekom.