VIDEO: Šok v Prahe. Český bojovník knokautoval favorita miliónovej pyramídy

    Dominik Humburger (vľavo) v súboji s Markom Hulmem.
    SvetMMA|10. aug 2025 o 00:00
    Humburger zdolal jedného z favoritov turnaja.

    PRAHA. Český bojovník Dominik Humburger si vybojoval postup do semifinále projektu Tipsport Gamechanger.

    Na turnaji OKTAGON 74 zdolal Juhoafričana Marka Hulmeho tvrdým ukončením v druhom kole.

    Úvod zápasu patril atraktívnym výmenám v postoji, no už po minúte a pol Hulme presunul boj na zem.

    Tam sa snažil o submisiu, no Humburger sa ubránil a súpera k ničomu vážnemu nepustil. Posledná minúta kola sa odohrala opäť v postoji, kde začal Hulme kondične strácať.

    VIDEO: Humburger vs. Hulme (knokaut)

    V druhom dejstve prevzal iniciatívu český zápasník. Trafil presný lakeť, ktorým poslal Hulmeho k zemi a ukončil zápas.

    Humburger tak po výhre nad Krištofičom pridal ďalší cenný triumf. V semifinále Tipsport Gamechanger ho čaká súboj s Turkom Kerimom Engizekom.

