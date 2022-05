Ďalší turnaj UFC v Prahe? To by bol masaker, hovorí David Dvořák

BRATISLAVA. Český bojovník David Dvořák patrí medzi špičku v prestížnej organizácii UFC. V rebríčku mušej váhy do 56,7 kilogramu mu patrí desiata priečka. Desať rokov nenašiel premožiteľa.

Dvořák je súčasťou česko-slovenskej zostavy v organizácii, ktorá sa v posledných rokoch čoraz viac rozrastá.

Keď sa v roku 2019 konal galavečer UFC v Prahe, na súpiske bola vtedy z domácich zástupcov len Lucie Pudilová. V súčasnosti by prichádzali do úvahy mená ako Procházka, Dvořák, Muradov, Klein či Buday.

"To by bol masaker," hovorí Dvořák nadšene. V rozhovore prezrádza, že okrem pražskej O2 arény by rád zápasil aj v inej slávnej hale.