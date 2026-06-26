A vraj ženy nemajú hrať futbal. Dievča z východu dalo gól zrelý aj na Puskásovu cenu

Ak niekto tvrdí, že ženy by nemali hrať futbal, mal by si naživo pozrieť nejaký futbalový zápas žien. Finále mládežníckych kategórií WU15 a WU19 v Žiari nad Hronom potvrdilo, že futbalové umenie sa neviaže na pohlavie.
V kategórii žiačok triumfovali Košice, ktoré vo finále zdolali Petržalku 4:2, kým kategóriu dorasteniek ovládli hráčky Slovana Bratislava, ktoré vyhrali nad Tatranom Prešov 4:0.
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Gól na Puskásovu cenu
„Niet na svete krajšie mesto ako Košice,“ znelo na tribúnach v areáli FK Pohronie pred zápasom najlepších dievčenských družstiev v kategórii U15 o titul slovenského majstra.
Košičanky si so sebou priniesli početný fanklub aj silné reproduktory, a tak mali prevahu v hľadisku a potom aj na ihrisku.
Vo finále sa stretli družstvá so stopercentnou bilanciou. Košice odohrali v skupine Východ 20 zápasov, všetky vyhrali a mali skóre 170:12. Petržalka mala v skupine Západ až 28 zápasov, v ktorých nestratila ani bod a mala skóre 239:15.
VIDEO: Zostrih finále o majstra WU15 Petržalka - Košice
Východniarky viedli v polčase finále už o tri góly, keď sa presadili Klára Kušnírová, Lucia Žiaková a Dorota Joščaková. Tá v druhom polčase pridala aj ďalší gól, ktorý by mohol kandidovať aj na Puskásovu cenu za najkrajší gól kontinentu.
Petržalčanky dokázali iba znížiť zásluhou Melánie Chovanovej a Lucie Major.
„Neskutočný pocit. Asi najlepší pocit tejto sezóny,“ vravela o svojom góle hráčka Košíc Klára Kušnírová. Za celú sezónu zaznamenala 28 presných zásahov. Jej vzorom sú bratia, ktorí tiež hrajú futbal.
VIDEO: Rozhovor s Klárou Kušnírovou
Po záverečnom hvizde sa začala obrovská východniarska fiesta, hráčky si obliekli špeciálne majstrovské tričká, striekalo šampanské a na tóny klubovej hymny ukázal svoje tanečné umenie aj tréner Ladislav Štecák.
„Keby ma nebolelo koleno, bolo by to omnoho lepšie,“ smial sa kouč Košičaniek. Práve on dal vyrobiť majstrovské tričká, o ktorých však zverenkám nič nepovedal, aby ich zbytočne nedostal pod tlak.
Dôkladne sa pripravili
Jeho družstvo rozhodlo boj o titul prakticky už v prvom polčase.
„Dôkladne sme sa pripravovali na finále, doma nám klub zabezpečil výborné podmienky. Súpera sme si rozobrali do detailov. Naše dievčatá dokázali, že patria do špičky,“ vravel Štecák.
V kádri má päť až sedem reprezentantiek, kvalita sa podľa neho musela prejaviť.
Hoci všeobecne sa traduje, že na Slovensku sú silnejšie a vyrovnanejšie západné skupiny súťaží, v prípade žiačok s tým tréner nesúhlasí.
„My sme mali na východe určite ťažšie zápasy, mali sme tam súperov ako Žilina, Prešov, Banská Bystrica či Ružomberok. Mali sme aj veľmi dobrú zimnú prípravu, hrali sme proti chlapcom,“ vyzdvihol tréner.
Košický klub sa rozhodol, že dva roky nebude mať ženský tím a budú sa venovať iba dievčatám, pätnástke a devätnástke „V ďalšej sezóne budú už aj ženy. Síce v druhej lige, ale nejako musíme začať,“ poznamenal Štecák.
Nikdy nie je neskoro
Myslí si, že Slovensko v ženskom futbale za Európou zaostáva pre nedostatočné podmienky.
„Nie som zástanca toho, že dievčatá musia hrať na umelých trávach, najmä v letnom období. Je z toho veľa zranení,“ poukázal na jednu z kľúčových vecí.
S dievčatami v Košiciach pracuje už šiesty rok, tri roky bol sám na tri družstvá: na kategóriu WU15, WU19 aj ženy.
„Dám im všetko. Rozdám sa celým životom. Je to zábavnejšie, ako pracovať s chlapcami. Napĺňa ma to ako človeka, mám z toho radosť a dievčatá tiež. Robím to z lásky,“ vyhlásil Štecák.
Zažil hráčky, ktoré začali hrať futbal v šestnástich, no potom bleskovo napredovali. „Dovtedy nehrali futbal, ale boli rýchle a postupne sa to naučili. Viem, čo to je, lebo ja som začal hrať futbal, keď som mal 21 rokov. Do pätnástich som hral hokej a potom som mal pauzu,“ prezradil nevšedný detail zo svojho života tréner.
Reprezentácia je najcennejšia
Petržalčanky boli po zápase pochopiteľne sklamané. „Nezvládli sme prvý polčas. Spravili sme viac individuálnych chýb, ktoré súper potrestal. V druhom polčase sme strelili kontaktný gól, ale už bolo neskoro,“ zhodnotila zápas trénerka Petržalky Ivana Balážiková.
So sezónou však bola spokojná. „Prvý raz sme zažili takúto spanilú jazdu, vyhrali sme všetky zápasy. Baby tvorili výbornú partiu, zišiel sa šikovný a kvalitný ročník,“ vyzdvihla trénerka.
Mladí futbalisti väčšinou túžia po profesionálnej kariére. U dievčat je to zložitejšie. Kým vo svete je ženský futbal čoraz populárnejší, na Slovensku sa ním ešte hráčky neuživia.
„U dievčat je hlavný cieľ dostať sa do reprezentácie. Reprezentačný dres je pre nich najcennejší,“ uviedla Balážiková.
Ako trénerku ju najviac rozčuľuje, ak niekto tvrdí, že ženy nepatria na trávnik, ale do kuchyne. „Ženy môžu byť dobré kuchárky, ale aj dobré futbalistky,“ vyzdvihla.
V bránke Petržalky stála v prvom polčase Olivia Eglová, ktorá po prestávke už hrala v poli. Počas celej sezóny dala 32 gólov.
„Vybudovali sme si silný kolektív, prišlo veľa báb aj z iných klubov. Dostali sme sa až sem, na čo sme veľmi hrdé,“ povedala všestranná futbalistka.
VIDEO: Rozhovor s Oliviou Eglovou
„Odmala som hrávala v poli, potom som začala chytať. V tejto sezóne som začala opäť hrať viac aj v poli. Keď som rozohratá, je mi jedno, kde nastúpim,“ prezradila.
Jej obľúbený hráč je Portugalčan Vitinha a páči sa jej aj hra anglickej reprezentantky Lauren James.
Tri góly v rýchlom slede
Vo finále kategórie U19 triumfovali slovanistky nad Tatranom Prešov 4:0.
Zápas sa lámal už po štvrťhodine hry, keď v priebehu štyroch minút dali belasé tri góly. Presadili sa Terézia Šoltysová, Hana Michalíková a Klaudia Krúpová.
„Taký je futbal. Ťažko sa mi to hodnotí a ťažko sa mi aj koučovalo za stavu 0:3,“ priznal tréner Prešova Marek Semančík.
Po prestávke pridala štvrtý presný zásah Emily Suchoňová.
VIDEO: Zostrih finále o majstra WU19 Slovan Bratislava - Tatran Prešov
„Prvý polčas nám vyšiel fantasticky. Dievčatá boli sebavedomé a išli si za jedným cieľom. Hrali sme veľmi dobre takticky a disciplinovane a zaslúžene sme vyhrali,“ zhodnotil zápas tréner Slovana Ján Murár.
Pred rokom boli belasé vicemajsterky Slovenska. „Ušlo nám to vtedy o chĺpok. Som veľmi šťastný kvôli dievčatám, že sa nám to teraz podarilo,“ doplnil tréner.
„Bol to veľmi náročný zápas. Som hrdá na naše baby, každá jedna dala do toho maximum,“ vravela kapitánka belasých Lea Kozubová.
VIDEO: Rozhovor s Leou Kozubovou
„Tie štyri minúty boli neuveriteľné, vychádzalo nám všetko,“ poznamenala o skvelej fáze, keď jej tím dal tri góly v rýchlom slede.
Jej obľúbeným hráčom je Lionel Messi a vysnívaným klubom Barcelona.
„Ľudia ešte stále reagujú na to, že hrám futbal, akoby to bola zvláštna vec. Ale stále sa to posúva. Nech sa prídu ľudia pozrieť a uvidia, že aj ženy vedia hrať futbal a prináša im to radosť,“ zdôraznila šťastná kapitánka Slovana.
Mali kŕče od prvých minút
V predchádzajúcich rokoch sa o titul hralo spôsobom miniturnaja s účasťou troch tímov. V rokoch 2024 a 2025 ho vyhrali Prešovčanky.
Tretí titul v rade však nezískali. Sčasti sa pod to podpísal fakt, že Tatran s identickým družstvom odohral deň pred finálovým zápasom dorasteniek ligové stretnutie v súťaži žien na pôde Myjavy.
„Bol to veľký faktor, ktorý nám zväzoval nohy. Baby mali kŕče od prvých minút. Bolo to však takto nastavené a museli sme to prijať,“ skonštatovala kapitánka Prešova Šarlota Noemi Kundravá, ktorej životným snom je zahrať si Ligu majstrov.
VIDEO: Rozhovor so Šarlotou Kundravou
Z družstva Slovana nastúpila za ženy v predchádzajúci deň iba brankárka Nikoleta Bukrotinová.
„Boríme sa s tým, že staršie dievčatá v Prešove nemáme a náš dorastenecký tím je zároveň aj ženský. Pre nás je veľký úspech byť vo finále tretí rok po sebe,“ vravel pre Sportnet tréner Tatrana Marek Semančík.
Pre zranenie mu chýbali tri kľúčové hráčky. „Bol by to iný zápas, ak by tu boli. Slovan prišiel v plnej zostave a jeho hráčky od začiatku boli živšie. V tomto zápase bol Slovan lepší a zaslúžene vyhral,“ skonštatoval.
Dotácia zo zväzu? Nula
V Myjave „Tatranky“ prehrali 1:11 a dva zápasy v priebehu dvoch dní ovplyvnili ich výkon aj v kategórii WU19.
„Mal by to ustriehnuť zväz. Ženské tímy nie sú podporované štátom ani zväzom. Mohli by to brať do úvahy a nedať zápas po zápase. Snažili sme sa s tým niečo urobiť, ale nedalo sa,“ povzdychol si Semančík.
Budúcnosť ženského futbalu nevidí ružovo.
„Porovnávame sa s Poľskom, Českom, Maďarskom… Tam to funguje. U nás je dotácia zo zväzu nula, prídeme na majstrovské finále a všetko si platíme sami. Nedá sa tak fungovať, aby nepomohol zväz, mesto či VÚC. Som vo futbale dvanásť rokov, možno sú moje slová tvrdé, ale vidno to aj na výkonoch ženskej reprezentácie. Trápime sa aj s relatívne slabšími tímami,“ podčiarkol kouč Prešova.
Tréner Slovana Ján Murár vyzdvihol, že aj dievčatá vedia hrať futbal. „S financiami sa boríme všetci. Hráčky nám utekajú do zahraničia, ale posnažíme sa, aby sme ich udržali. Dúfam, že ženský futbal bude v budúcnosti prosperovať,“ vyhlásil.
Vníma, že už aj majitelia klubov berú ženský futbal vážne, na futbal sa prihlasuje stále viac a viac dievčat. „Svedčí to o tom, že dopyt po futbale je a treba mu dať zelenú,“ zdôraznil Murár.