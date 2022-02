Shiffrinová si chce napraviť chuť, bude štartovať aj v super-G

Pre 26-ročnú Američanku to bude šanca napraviť si chuť z predchádzajúcich nevydarených vystúpení, keďže ani jedny z pretekov zatiaľ nedokončila.

Shiffrinová vo štvrtok trénovala super-G a podľa trénera ženského zjazdárskeho tímu USA Paula Kristofica to bolo v poriadku.

"Mikaela sa nemôže zapodievať tým, čo bolo, ale sústrediť sa na to, čo príde. A najlepší spôsob, ako to urobiť, je dopriať si ďalšiu súťaž. Má na olympiáde pred sebou ešte zopár vystúpení a to je pre ňu len dobré," komentoval Kristofic.



Americká univerzálka je majsterka sveta v super-G z Aare 2019.