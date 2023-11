Domáce prostredie vytvára na Shiffrinovú tlak: Nie je to nedeľná prechádzka

SP v Killingtone: Sobota 25. novembra Obrovský slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00 Nedeľa 26. novembra Slalom - 1. kolo 16:00, 2. kolo 19:00

„Tento dav je výnimočný. Najmä v slalome počujem povzbudzovanie už na štarte. Dodáva mi to energiu, ktorá ma ženie do cieľa rýchlejšie. Ide o moje rodné mesto a veľa ľudí mi tu fandí. Ak však príde niekto, kto je rýchlejší, fanúšikovia to ocenia. Hľadajú totiž úžasnú show. Aj toto robí podujatie výnimočné,“ povedala vlani Shiffrinová pre noviny Vermontbiz.

Žiadna prechádzka Shiffrinová sa narodila vo Vaile (štát Colorado, pozn.), ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať. Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Vo Vermonte, kde sa nachádza aj Killington. Americká lyžiarka zjazdovku Superstar dôverne pozná a slalomové preteky, okrem vlaňajška, vždy vyhrala s jasným časovým odstupom. Domáce prostredie sa však spája i s tlakom na úspešnú lyžiarku. Ako s ním bojuje?

Mikaela Shiffrinová pózuje s malými glóbusmi za slalom, obrovský slalom a veľkým glóbusom za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2022/2023. (Autor: TASR/AP)

„Najlepšie sa to vysvetľuje tak, že vždy ide o tréning a o prípravu. Každý deň mám inú maximálnu hranicu, na ktorej môžem lyžovať,“ opísala pre National Public Radio. Rozhoduje o tom niekoľko faktorov – zdravotný stav, snehová podložka až po schopnosť vidieť najrýchlejšiu taktickú líniu na trati. „Keď sú všetky časti na svojom mieste, všetko na čo na štarte myslím je, aby som pretekala takto. Nie som na nedeľnej prechádzke, ale na pretekoch,“ pokračovala. Na trati už je všetko o schopnostiach americkej lyžiarky. „Pri zvýšenej intenzite dávam do oblúkov silu a snažím sa ísť čo najpriamejšou líniou tak, aby som nevybočila.“

Ego ide bokom Najlepšie sa dokáže sústrediť pri počúvaní hudby, ktorá je jej vášňou. „Začala som si vytvárať špecifický playlist na sezónu – na tréningy a preteky. Nakoniec je to niečo, čo počúvam veľmi často,“ uviedla. Čo najčastejšie počúva obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu?

„Vždy je tam nejaká pesnička od Taylor Swift. Niekedy sa tam však objaví nejaká klasika, nejaké inštrumentálne skladby. V podstate čokoľvek, čo ma inšpiruje. Mám i playlist na sebareflexiu, ale ten počas súťažného dňa nepočúvam, pretože nechcem rozmýšľať. Chcem sa inšpirovať.“ Hudba pomáha americkej reprezentantke, aby sa sústredila na veci, ktoré zmeniť môže a nehrabala sa v minulosti. „Zistila som, že niekedy v tých najemocionálnejších a najťažších chvíľach musíte z toho vyňať svoje sebavedomie a ego a jednoducho vedieť, že je to niečo, čo sa stáva každému. Nevyhnete sa tomu. Niekedy to skrátka nefunguje. To je vec, ktorú treba mať na pamäti, že bez ohľadu na to, koľko práce urobíte, niekedy to nefunguje. Celkovo sa z toho však dostanete na lepšie miesto,“ pokračovala.