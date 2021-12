Ružomberok naďalej valcuje. Po Trnave naložil trojku aj v Michalovciach

Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Zápas sme si predstavovali úplne inak. Vieme, kde sa Ružomberok herne nachádza, mali sme ho rozobratý. Po inkasovanom góle sme sa snažili niečo spraviť s výsledkom. Hrali sme proti kvalitnému tímu, ktorý nás k ničomu nepustil. V útočnej fáze sme chceli hrať úplne inak, ale hostia si to ustrážili. V druhom polčase sme zmenili rozostavenie, no dnes nám nevyšiel zápas. Podali sme slabý výkon ako tím a aj ako jednotlivci. Som sklamaný, no futbal prináša aj takéto situácie."

Peter Struhár, tréner Ružomberka: "Do zápasu sme išli s cieľom hrať fyzický a nátlakový futbal. Chlapci to do bodky splnili. Mali sme nejaké problémy v zostave, ale chlapci, ktorí nastúpili na miesto Regáliho či Masla mi v pozitívnom zmysle zamotali hlavu do budúceho zápasu. Fyzickým futbalom sme robili veľké problémy domácim hráčom. Vyhrávali sme hlavičkové aj bežecké súboje a z toho pramenili naše šance. V útočnej hre sme predviedli kvalitu. V druhom polčase sme zápas kontrolovali a vyšperkovali to tretím gólom. Súper sa snažil niečo vytvoriť, ale pramenila z toho iba jedna hlavička, ktorá išla mimo brány."