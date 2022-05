Michalovce si o Európu nezahrajú, doma nestačili na nováčika ligy

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: "Po takomto zápase nemôžeme byť spokojní. Mali sme dobrý úvod do stretnutia, dostali sme sa do vedenia po peknom góle. Potom sme však súperovi dovolili vrátiť sa do zápasu a otočiť skóre. Našim hráčom nemôžem vytknúť snahu, ale chýbala nám kvalita.

Tento zápas bol pre mňa veľmi poučný smerom do nasledujúcich týždňov. Dali sme priestor aj mladým hráčom, ktorých sme chceli vidieť v majstrovskom zápase. Už myslíme na to, čo nás čaká v lete a v budúcej sezóne."

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: "Mňa, samozrejme, tešia víťazstvo proti kvalitnému súperovi a aj výkon nášho mužstva. Už sme síce zachránení, ale prístup hráčov bol na maximálnej úrovni. Inkasovali sme v úvodných minútach, naše mužstvo však dokázalo odpovedať.

V druhom polčase sme hrali zo zabezpečenej obrany a na protiútoky. Domácich sme v ňom nepustili do vyloženej šance a sami sme mohli dať aj tretí gól."