Lewandowski mohol byť hrdinom, zlyhal však v kľúčovom momente

/zdroj: Przeglad Sportowy, ČT Sport/

Czeslaw Michniewicz, tréner Poľska: "Výsledok ukázal určité zmeny, ku ktorým sme pristúpili v zostave. Myslím si, že to vyšlo. Na šance Mexika si nepamätám, čakal som na tú našu a prišla. Je to škoda, ale Roberta (Lewandowského) nikto neobviňuje. Mnoho elitných hráčov nedalo na MS gól. Bolo aj pár momentov, keď sme v pokutovom území mohli hrať pokojnejšie. Nevyšlo to."

Guillermo Ochoa, brankár Mexika: "Bolo to skvelý zápas, stál proti nám dobre pripravený súper. Hráči Poľska pôsobia v elitných kluboch a vedia pohroziť zo štandardných situácií. Za chytenou penaltou sú mesiace práce, trénersky štáb mal mnoho informácií, ktoré mi odovzdal. Lewandowski robil klamlivé pohyby, čo je uňho zvykom. Som rád, že sa mi to podarilo."