Mexické mestá zorganizujú baráž. Predstaví sa v nej šesť tímov

Na snímke mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová drží futbalovú loptu počas toho, ako hovorí o spoluorganizácií MS 2026 vo futbale v Mexiku.
Na snímke mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová drží futbalovú loptu počas toho, ako hovorí o spoluorganizácií MS 2026 vo futbale v Mexiku. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. nov 2025 o 23:22
Začne sa 23. marca budúceho roka.

MEXIKO CITY. Mexické mestá Guadalajara a Monterrey budú hostiť interkontinentálnu baráž o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta vo futbale.

Tieto dve mestá budú rovnako dejiskami záverečného šampionátu, ktorý sa uskutoční v júni a júli 2026 aj na území USA a Kanady.

Interkontinentálna baráž sa začne 23. marca budúceho roka.

Predstaví v nej šesť krajín - Irak, DR Kongo, Jamajka, Surinam, Bolívia a Nová Kaledónia. Žreb tejto fázy sa uskutoční vo štvrtok vo švajčiarskom Zürichu, sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Guadalajara bude hostiť na záverečnom turnaji MS štyri zápasy skupinovej fázy, v Monterrey sa odohrajú tri skupinové stretnutia a jeden duel osemfinále. Pripomenula agentúra AP.

„Tieto ikonické štadióny sú ideálnym miestom pre podujatie, ktoré sľubuje napínavé zážitky plné vášne, dramatických momentov a vzrušenia,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino.

