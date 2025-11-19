Mexické mestá zorganizujú baráž. Predstaví sa v nej šesť tímov

MEXIKO CITY. Mexické mestá Guadalajara a Monterrey budú hostiť interkontinentálnu baráž o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta vo futbale.
Tieto dve mestá budú rovnako dejiskami záverečného šampionátu, ktorý sa uskutoční v júni a júli 2026 aj na území USA a Kanady.
Interkontinentálna baráž sa začne 23. marca budúceho roka.
Predstaví v nej šesť krajín - Irak, DR Kongo, Jamajka, Surinam, Bolívia a Nová Kaledónia. Žreb tejto fázy sa uskutoční vo štvrtok vo švajčiarskom Zürichu, sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Guadalajara bude hostiť na záverečnom turnaji MS štyri zápasy skupinovej fázy, v Monterrey sa odohrajú tri skupinové stretnutia a jeden duel osemfinále. Pripomenula agentúra AP.
„Tieto ikonické štadióny sú ideálnym miestom pre podujatie, ktoré sľubuje napínavé zážitky plné vášne, dramatických momentov a vzrušenia,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino.