Budú zaočkovaní na MMM zvýhodnení? Koniar: Pravidlá sú jasne dané

Ani v súčasnosti to však nemajú jednoduché. Aktuálny stav v súvislosti s koronavírusom je síce o čosi lepší ako pred rokom, no bežci sa ani tentoraz nevyhnú viacerým opatreniam. O tom, ako bude vyzerať 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) sme sa rozprávali s jeho riaditeľom BRANISLAVOM KONIAROM .

Vlani sa na trať mohlo postaviť len 200 bežcov. Koľko pretekárov sa bude môcť zúčastniť maratónu tento rok?

Uzávierka z hľadiska registrácie je nastavená na 5000 ľudí. Cieľom je pripraviť päť oddelených podujatí s limitom do tisíc účastníkov. Na trať pôjdu v presne stanovených časových odstupoch, tak, aby jednotlivé skupiny neprichádzali do kontaktu na štarte, na trati a ani v cieli. To je naša predstava, s ktorou pracujeme.

Pokiaľ sa limity sprísnia, budeme hľadať taký časový rámec, aby sme stihli i viacero oddelených štartov. Vlani sa táto koncepcia hygienikom v Košiciach i na centrálnej úrovni stretla s kladným hodnotením. Verím, že ju v ešte vylepšenej podobe obhájime i tentoraz.

Bude do športového programu zaradený aj populárny minimaratón?

Áno. Mal by sa bežať deň vopred, teda v sobotu. Podľa záujmu by sme pripravili jednu alebo dve skupiny po tisíc účastníkov. Je to z dôvodu, aby si to zúčastnení čo najviac užili a zároveň sa jednotlivé podujatia časovo neobmedzovali.

Koľko účastníkov sa doposiaľ prihlásilo vo všetkých disciplínach?

Teší nás, že o maratón ako hlavnú disciplínu je veľký záujem. Momentálne evidujeme 1300 prihlášok. Na polmaratón je nahlásených okolo 2400 bežcov. Mal by sa teda bežať v troch oddelených vlnách. V rámci štafety je prihlásených do 500 účastníkov. Tu bude zrejme stačiť aj jedna vlna. V disciplíne inline korčuliarov a vozíčkarov očakávame asi 200 účastníkov.