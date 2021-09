Z postupu sa tešili dvakrát. Česi šokovali olympijských víťazov

/zdroj: ČT Sport/

Jiří Novák, tréner Česka: "Je to dobré, ale o dva dni máme ďalší zápas. Musíme byť pokorní, dať hlavu dole, sadnúť si na zadok a pripraviť sa na Slovincov. Dnes sme si verili, chlapci odohrali fantastický zápas. Trošku sa potvrdilo to, že Francúzi nehrali v skupine ťažké zápasy, dostali sme ich pod tlak, s čím zrejme nepočítali.

Lukáš Vašina, hráč Česka: "Je to neopísateľný pocit. Zdolali sme najlepší tím planéty. Je to moja premiéra na ME a zdolať olympijských víťazov je skvelé. Nepošťastí sa na to každý deň. Po tej spornej lopte sme sa museli skoncentrovať a chceli sme ten set vyhrať za každú cenu. Je to rozprávka."