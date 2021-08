Neprišiel na Slovensko zbohatnúť. Škrtela presvedčila vytrvalosť Spartaka

TRNAVA. Zo Slovenska odišiel pred 17 rokmi. Hrával v Rusku, Anglicku i v Turecku. Teraz sa vracia do slovenskej Fortuna ligy.

„Som mu vďačný aj za tento transfer. Nemáme klasický vzťah hráč-agent. Už sme priatelia, aj preto to môže fungovať,“ dodal stopér.

„Zvonku to mohlo vyzerať ako nejaký problém v komunikácii,“ uznal na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Z Liverpoolu prestúpil do Fenerbahce, kde strávil tri sezóny. Následne hrával za ďalší istanbulský klub Basaksehir.

„Deväť rokov som bol súčasťou Liverpoolu a hrať v Anglicku bol vždy môj sen. Ale aj život a futbal v Turecku ma bavili. Ak by som vedel vopred, aký je tam futbalový život, možno by som o tej zmene rozmýšľal už skôr,“ uviedol Škrtel.

Na Slovensko sa vracia po 17 rokoch. Odišiel v roku 2004 ako tínedžer do Zenitu Petrohrad. Následne sa stal kľúčovým hráčom Liverpoolu, v anglickej lige odohral 242 stretnutí. Žiaden iný Slovák nemá na konte viac.

„Raz som bol aj v trnavskom kotli, vtedy ešte v drese AC Miláno. Boli to príjemné spomienky,“ prezradil Škrtel, ktorý bol so Spartakom v kontakte už dva roky

Už dávnejšie avizoval, že ak sa na sklonku kariéry vráti na Slovensko, do úvahy prichádzajú dva kluby: Trenčín, kde vyrástol a Trnava, ktorej fandil.

Od Trenčína konkrétnu ponuku nedostal.

„Taký záujem a takú vytrvalosť od klubu som ešte nezažil. Som rád, že ich neodradilo ani moje zranenie. Aj to ma uistilo v tom, že to je správna voľba,“ zdôraznil Škrtel po podpise zmluvy. Tá platí zatiaľ na jeden rok.

Nechce horibilné sumy

O finančných záležitostiach nechcel hovoriť, no tvrdí, že na Slovensko neprišiel zbohatnúť. „Deklaroval som už pri komunikácii, že nechcem zarábať horibilné sumy,“ uviedol Škrtel.

Teší sa na to, že bude môcť pravidelne nastupovať pred rodinou a kamarátmi. Ako legionár to zažil iba niekoľkokrát do roka s reprezentáciou. Teraz je zvedavý aj na štadióny, na ktorých ešte nehral.