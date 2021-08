Trnava? Nie som zdravý, ani pripravený, reaguje Škrtel pre Sportnet

„Možno to agent myslel v tom zmysle, že som s Trnavou v kontakte,“ doplnil.

„Karol (Karol Csontó je agent Škrtela, pozn. red.) nepovedal jeden detail, že zatiaľ nie som zdravý. Prvou podmienkou, aby som sa s niekým dohodol, je to, aby som bol zdravý. A to nie som. Nie som pripravený,“ priznal pre Sportnet Martin Škrtel.

TRNAVA. Futbalový obranca a bývalý kapitán reprezentácie Martin Škrtel poprel, že by mal už v najbližších dňoch podpísať kontrakt s futbalovým klubom Spartak Trnava.

„Na to, aby sme mohli niečo uzavrieť je dôležitý najmä môj zdravotný stav,“ vysvetľoval niekdajší kapitán slovenskej reprezentácie.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral 34 zápasov, gól nedal. V roku 2004 prestúpil z Trenčína do ruského Zenitu Petrohrad.

„Nie je to také horúce. Nie je to téma najbližších dní, že by som mal podpisovať zmluvu. Či už s Trnavou, alebo s niekým iným,“ dodal bývalý stopér Liverpool FC.