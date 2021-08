Také eso slovenská liga nezažila. Aj svetoví hráči sa ho báli

„A aj jeden z najškaredších, keď teraz vidím tie svoje fotky s vyholenou hlavou," dodal so smiechom Škrtel.

V nedeľu podpíše zmluvu so Spartakom Trnava. Informáciu oficiálne potvrdil klub na svojej webovej stránke.

Škrtel je ďalším z generácie reprezentantov, ktorí väčšinu kariéry prežili v zahraničí a na jej sklonku sa vracajú do slovenskej ligy.

Keď v roku 2004 odchádzal z Trenčína do Petrohradu, tak bol ešte tínedžer. Dnes sa vracia do Spartaka Trnava ako tridsaťšesťročný veterán.

Nepristúpil na podmienky, ktoré mu ponúkali. A nechcel sa zmieriť s pozíciou náhradníka, čo by mu v spomínaných kluboch zrejme hrozilo.

Vravel, že nie je pripravený

Škrtel je odchovancom Ráztočna a Prievidze. S veľkým futbalom začal v Trenčíne, kde debutoval aj v slovenskej lige. Mal vtedy sedemnásť.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral 34 zápasov, gól nedal.

„Odišiel som do cudziny ako devätnásťročný, nemal som možnosť si to u nás užiť. Bolo by pekné vrátiť sa na Slovensko,“ avizoval už v minulosti.

Trnava si od neho veľa sľubuje. Stopérsku dvojicu by mohol vytvoriť so Sebastiánom Kóšom.