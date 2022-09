Prezident ZSL hovorí o dlhodobých cieľom aj tragickej infraštruktúre

BRATISLAVA. Nový prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško chce výrazne rozšíriť členskú základňu a začať budovať infraštruktúru. O svojich cieľoch hovoril deň po volebnej konferencii, na ktorej na čele organizácie vystriedal Jána Krajčíka. Ten bude pôsobiť ako člen výkonného výboru ZSL a na piatkovom brífingu v Bratislave zdôraznil kontinuitu.

Stanovili si ciele na pätnásť rokov Paško doteraz pracoval ako člen VV pre financie, investície a sponzoring, pre vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry a rozvoj športu:

"Netreba nič vymýšľať, treba ďalej pokračovať vo vízii, ktorú sme nastolili pred tromi rokmi a ku ktorej nás zaviazala konferencia. Bol som veľmi milo prekvapený, že sa slovenské lyžiarske hnutie významne upokojilo. Vďaka stanovám a nastaveným pravidlám prebiehala konferencia v diskusnej rovine, kde sa veľa vecí vyzdvihlo ako pozitívnych, na pár vecí sa kriticky poukázalo. Mal som pocit veľkej jednoty delegátov. Do občianskeho združenie chceme priniesť firemnú kultúru, aby sme sa nebavili, čo bude o rok, ale mojou hlavnou úlohou bude rozbehnúť našu organizáciu k cieľom, kde budeme o pätnásť rokov."

ZSL chce, aby sa jeho športovci do pätnástich rokov pravidelne umiestňovali v druhom kole na pretekoch Svetového pohára: "Za uplynulých desať rokov máme špičkové výsledky, ale len vďaka fanatizmu v pozitívnom slova zmysle, tvrdohlavosti a chceniu pár individualít. Výsledky, ktoré sa za uplynulé obdobie dosiahli, neboli vďaka zväzu a s prispením zväzu. To je základ, čo chceme zmeniť, aby sme do pätnástich rokov boli schopní postaviť na podujatie Svetového pohára - to je jedno, v ktorom športe - štyri dievčatá a štyroch chalanov tak, aby sa vedeli dostať do druhého kola." Idú zmeniť kultúru v našej spoločnosti ZSL má v súčasnosti 4600 členov. "Chceme sa porovnávať s krajinami okolo nás. Keď má dnes Český lyžiarsky zväz 25 000 členov a keď si zoberieme, koľko obyvateľov má Česko a koľko má Slovensko, tak tu máme veľkú disproporciu. Cieľ je dostať sa na 12 000 až 15 000 členov a mať 4000 aktívnych športovcov. Zistili sme, že sme strašidelne podkapitalizovaní, a nejdeme sa spoliehať na štát. Ideme zmeniť kultúru v našej spoločnosti a organizácii tak, aby začali mať naši partneri o nás záujem, aby sme sa dostali na mapu marketingových či vzdelávacích partnerov. Mali by nám pomôcť a predstavíme im to, že sa veľa v lyžovaní zmenilo. Cieľ je dosiahnuť až 80 percent príjmov z privátnych a partnerských zdrojov a tak ukázať, že to vieme robiť dobre," povedal Paško, ktorý označil chýbajúcu infraštruktúru za "malú tragédiu" lyžiarskeho športu:

"My sme nevedeli ani len dať žiadosť na to, že by sme potrebovali pre bežkárov nejakú rolbu, kúpiť výrobník snehu, zasnežovacie delo. Dodnes nerozumiem, prečo to tak bolo, ale zdá sa, že sa nám ľady pohli. Vyzerá to tak, že každoročne by sme sa mohli uchádzať s nejakými projektmi na budovanie infraštruktúry. Tak ako sa významne posunuli hokejisti, futbalisti či tenisti, my v tejto chvíli nehovoríme o ničom veľkom národnom. Hovoríme o tréningových centrách, lebo bez nich nebudeme mať športovcov a nebudeme mať kde trénovať a zlepšovať naše športové výsledky." Odmenia sa tí, ktorí si to zaslúžia Paško bude iniciovať diskusiu s predstaviteľmi Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá bola v minulosti národným športovým zväzom: "Pár dní dozadu pristálo na účtoch SLA približne 250 000 švajčiarskych frankov z Medzinárodnej lyžiarskej federácie, ktoré FIS alokuje na jednotlivé krajiny na základe usporiadaných FIS pretekov, ktoré organizujú jednotlivé kluby, a na základe výsledkov jednotlivých športovcov.

Mnoho týchto podujatí a výsledkov bolo realizovaných za uplynulý rok a pol, keď celá správa a celý režim išli cez Slovenský olympijský a športový výbor. Veľmi radi by sme si sadli za okrúhly stôl a našli spôsob, ako tie prostriedky, ktoré vyrobili reprezentanti a organizátori v tom období, dostať k tým, ktorí si ich reálne zaslúžili. ZSL nemá o tieto prostriedky záujem, aby ich dostal na svoj účet. Chceme si sadnúť a porozprávať sa, ako ich dostaneme k tým, ktorí si ich zaslúžili."

Paško vysvetlil, prečo peniaze prišli ešte na konto SLA: "Pravidlá FIS sú jednoznačné, keď je raz v pravidlách napísané, že nárok na tieto prostriedky má organizácia, ktorá je členom za dané obdobie, tak ich dostane. My sme vtedy neboli členom, tým bola SLA, ktorá síce mala pozastavené výkonné práva, ale stále bola členom. My až odo dňa, keď sme boli finálne prijatí do FIS, od tej doby máme nárok na tie prostriedky. Na jednej strane sa nám to páči, na druhej strane je to o diskusii so SLA, aby zvíťazil šport a nie politické rozhodnutie." Mal o 97 hlasov viac Paško získal na štvrtkovom zasadnutí štvrtej volebnej konferencie ZSL v Banskej Bystrici v druhom kole 123 hlasov, jeho protikandidátka Jana Palovičová dostala 26 hlasov a zostane vo funkcii viceprezidentky. Šesť hlasov sa zdržalo. "Myslím si, že vízie sa nerozchádzali. Je to demokratický zväz, máme demokratické stanovy, je to osobné rozhodnutie každého pokúsiť sa stať sa členom alebo prezidentom.