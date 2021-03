Hamšík? Je to najšialenejší prestup všetkých čias, píšu Švédi

"Do Švédska prichádza svetová hviezda," informuje Sport Expressen. V piatok denník napísal až sedem článkov výlučne iba o Hamšíkovi.

Ako prvý vyšiel so správou, že kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík mieri do švédskeho prvoligového tímu IFK Göteborg, s ktorým sa ústne dohodol.

BRATISLAVA. "Áno, ak sa to potvrdí aj pečiatkou na papieri, tak je to najšialenejší podpis v dejinách švédskeho futbalu," priznal švédsky novinár Daniel Kristoffersson z denníka Sport Expressen.

"Bol som práve na ceste do obchodu, aby som kúpil darček pre svojho trojročného syna. A začul som správu o Hamšíkovi. A pomyslel som si: Aký čertovsky dobrý nápad. Dres bude mať svoj malý príbeh," vravel Danny Meiri, ktorý je fanúšikom IFK Göteborg.

V minulej sezóne skončil IFK Göteborg vo švédskej lige až na dvanástom mieste. Príchodom Hamšíka a ďalších posíl jeho ambície rapídne vzrastú.



V strehu sú aj zástupcovia úradujúceho majstra z Malmö FF.

"Musíme priznať, že je to dobrý transfer. Je to skvelý hráč a ani by mi nenapadlo, že skončí v našej lige," tvrdil stredopoliar Jo Inge Berget z Malmö FF.