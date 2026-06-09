Cena Bobčeka sa vyšplhala na slušné milióny. Záujem má klub, ktorý miloval Hamšíka

Tomáš Bobček oslavuje gól
Tomáš Bobček oslavuje gól (Autor: X/PKO BP Ekstraklasa)
TASR|9. jún 2026 o 17:07
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Hodnota Slováka za tri roky narástla trinásťnásobne.

Turecký futbalový klub Trabzonspor má podľa tamojších médií záujem o slovenského reprezentanta Tomáša Bobčeka.

Dvadsaťštyriročný útočník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi a stal sa najlepším strelcom poľskej Ekstraklasy.

Podľa tureckého portálu milliyet.com je sedemnásobný šampión krajiny pripravený zaplatiť za Bobčeka sedem až osem miliónov eur.

Z Ružomberka odchádzal Bobček do Poľska v septembri 2023 podľa špecializovaného portálu Transfermarkt za 600 000 eur. Teraz sa jeho hodnota aj vďaka gólovo vydarenej sezóne pohybuje na úrovni 8 miliónov.

Trabzonspor už posilnil svoj tím na viacerých postoch a Bobček by mal byť údajne ďalším menom na zozname príchodov.

V Trabzonspore už pôsobilo niekoľko Slovákov vrátane Mareka Hamšíka, Mareka Čecha, Jána Ďuricu či Matúša Bera.

Hamšík oslavoval v sezóne 2021/2022 s klubom zatiaľ jeho posledný siedmy majstrovský titul po 38-ročnej odmlke.

Lechia vypadla z najvyššej poľskej súťaže. Tím zo severu Poľska obsadil konečné 16. miesto, ktoré bolo prvé v pásme zostupu.

Ekstraklasa

    Tomáš Bobček oslavuje gól
    Tomáš Bobček oslavuje gól
    Cena Bobčeka sa vyšplhala na slušné milióny. Záujem má klub, ktorý miloval Hamšíka
    dnes 17:07|1
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