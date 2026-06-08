Veľká pocta pre Jürgena Kloppa. Anglický kráľ mu udelí čestné vyznamenanie

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp (Autor: TASR/AP)
TASR|8. jún 2026 o 16:20
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Dostane ho za zásluhy o futbal a komunitu v Liverpoole.

Bývalý futbalový tréner Liverpoolu Jürgen Klopp získa od kráľa Karola III. čestné vyznamenanie Rádu Britského impéria (CBE). Dostane ho za zásluhy o futbal a komunitu v Liverpoole.

O ocenení britská vláda informovala už vo februári, no oznámenie bolo súčasťou rozsiahleho zoznamu vyznamenaných a nevzbudilo väčšiu pozornosť.

Kloppova manažérska agentúra Sportfive správu v pondelok potvrdila.

Podľa agentúry DPA nie je jasné, či si 58-ročný Nemec, ktorý počas pôsobenia v Liverpoole vyhral Premier League aj Ligu majstrov, už prevzal medailu spojenú s týmto vyznamenaním.

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Jürgen Klopp
Veľká pocta pre Jürgena Kloppa. Anglický kráľ mu udelí čestné vyznamenanie
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