Veľká pocta pre Jürgena Kloppa. Anglický kráľ mu udelí čestné vyznamenanie

Bývalý futbalový tréner Liverpoolu Jürgen Klopp získa od kráľa Karola III. čestné vyznamenanie Rádu Britského impéria (CBE). Dostane ho za zásluhy o futbal a komunitu v Liverpoole.
O ocenení britská vláda informovala už vo februári, no oznámenie bolo súčasťou rozsiahleho zoznamu vyznamenaných a nevzbudilo väčšiu pozornosť.
Kloppova manažérska agentúra Sportfive správu v pondelok potvrdila.
Podľa agentúry DPA nie je jasné, či si 58-ročný Nemec, ktorý počas pôsobenia v Liverpoole vyhral Premier League aj Ligu majstrov, už prevzal medailu spojenú s týmto vyznamenaním.