Ďaloga posilnil reprezentáciu, no stále si lieči zranenie. V budúcej sezóne ho čaká veľká zmena

Najskúsenejším hráčom v súčasnom kádri slovenskej hokejovej reprezentácie je Marek Ďaloga.
Tridsaťsedemročný obranca však prišiel na prvý oficiálny zraz v Topoľčanoch so zranením, pre ktoré nezasiahne do úvodných dvoch stretnutí prípravy na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Reprezentant so 114 štartmi za národný tím zároveň prezradil, že v nasledujúcej sezóne po piatich rokoch vymení dres Komety Brno za inú klubovú adresu.
Ďaloga nebude k dispozícii trénerovi Vladimírovi Országhovi v stretnutiach proti Švajčiarom, keďže sa sústredí na rekonvalescenciu zranenej ruky.
„Tento týždeň ešte nie, tretí týždeň si liečim odtrhnutú šľachu. Budem trénovať a budúci týždeň by som išiel do zápasu a skúsil, aké to bude. Ak by to bolo v poriadku, tak by som pokračoval.
Stalo sa mi to v druhom zápase v prvom striedaní v Pardubiciach. Vtedy som nemohol vôbec hýbať rukou, teraz už môžem robiť všetko. Je to lepšie, síce to pri niektorých pohyboch cítim, ale ako som začal posilňovať, tak je to lepšie a lepšie.
Chcel by som zabojovať o šampionát a spravím pre to všetko, ale budem musieť byť zdravotne fit,“ uviedol Ďaloga.
Nový tréner, nová energia
Na konte má šesť účastí na svetovom šampionáte, v máji by rád pridal siedmu. Od leta 2022 neodohral za národný tím žiadny duel. Do reprezentácie sa vrátil až v závere minulého roka na domácom Kaufland Cupe.
„Je tu nový tréner, nová energia. Zatiaľ je to super, už to bolo výborné aj v decembri doma na tom turnaji. Páči sa mi to a budem sa snažiť odovzdať čo najviac. Keď si ma tréner vyberie, tak si ma vyberie,“ povedal Ďaloga, ktorý slovenskému koučovi nezazlieval, že ho vynechal z finálnej nominácie na februárový olympijský turnaj v Miláne.
Slováci na kvalitou nabitom podujatí obsadili konečné 4. miesto.
„Jasné, že ma to mrzelo, keď sme videli, aké to bolo. Chalani hrali perfektne, výsledok tomu zodpovedal. Každý urobil pre tím všetko, bolo to tak, ako to bolo a my sme to prijali.“
Chcem zmenu
Slovenský obranca pôsobí od leta 2021 v Komete Brno. Po piatich kompletných ročníkoch sa rozhodol opustiť tím, s ktorým sa vlani radoval zo zisku titulu v českej extralige.
„Chcem zmenu, agenti už niečo riešia, tak uvidíme. Už však nebudem v Brne,“ vyjadril sa Ďaloga, ktorý zatiaľ vylúčil návrat na Slovensko:
„Momentálne to neriešim. Nevravím, že nič nie je, ale v súčasnosti to nie je téma. Sú iné alternatívy.
Bavili sme sa ešte s majiteľom Brna, ale potrebujem zmenu po piatich rokoch, nový impulz. Na druhej strane v Brne som ako doma, je to tam super, ale človek niekedy potrebuje dať telu niečo iné.“