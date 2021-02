Rozhodol dve sekundy pred koncom. Vníma v závere hokejista čas?

Bežali posledné sekundy tretej tretiny stretnutia 45. kola českej hokejovej extraligy Třinec - Plzeň. Zápas za stavu 2:2 smeroval do predĺženia. V závere však dostali domáci hráči puk pred súperovu bránku a TOMÁŠ MARCINKO pohotovou dorážkou rozhodol o výhre Třinca. Do záverečného klaksónu zostávali v tej chvíli dve sekundy. „Gól v závere poteší, ale nie je najpodstatnejší,“ vraví pre Sportnet 32-ročný slovenský center, ktorý k výhre nad Plzňou prispel dvoma gólmi. V produktivite má zatiaľ v sezóne na konte 23 bodov (11+12).

Bol to najneskorší gól vo vašej kariére? Je to dosť možné. Nepamätám si, že by sa mi niekedy podarilo takto skórovať. Ani som nevedel, aký je čas, hoci keď sme šli na ľad, uvedomovali sme si, že zostáva necelých dvadsať sekúnd. Zápas sa nevyvíjal v náš prospech, ale našťastie sme ho otočili. O to viac ma to teší. Presadili ste sa v predbránkovom priestore, kde ste tradične veľmi silný. Áno, dá sa to tak povedať. Sústredí sa na to väčšina hráčov, najmä útočníkov, pretože odtiaľ padá viac gólov než z iných častí klziska. Je to jeden z receptov ako byť úspešný a pre mňa motivácia, aby som v tom pokračoval.

Marcinko pred bránou súpera. (Zdroj: hcocelari.cz)

Vníma hráč na ľade, koľko času ešte zostáva do konca? Kedy ako. Ak ste v zápale boja pred bránkou a puk je blízko, nemáte šancu sa obzerať. Ale ak ste niekde na modrej a puk je v rohu, môže sa vám naskytnúť zlomok sekundy pozrieť sa na časomer. V situácii, ktorá nastala v zápase s Plzňou, som nad tým ani neuvažoval. Sledoval som len hru a puk, čo sa mi vyplatilo. Na góly v absolútnom závere nemá súper čas odpovedať. Považujete ich za špecifické? Gól ako gól. Určite ma poteší, ak prispejem takýmto spôsobom, ale nie je to najpodstatnejšie. Rátajú sa výhry a body. Třinec je stále úradujúcim českým majstrom, keďže uplynulá sezóna víťaza nemala. V tabuľke zvádzate boj o prvé miesto s pražskou Spartou. Hovorí sa v klube o obhajobe titulu? Nie. Nikdy to nebolo tak, že by sme sa prechádzali po štadióne či kabíne a nahlas spomínali slovo titul. Zároveň si však každý z nás uvedomuje, že iné než najvyššie ciele tu nie sú. Vzhľadom na kvalitu kádra vieme, že máme na to, aby sme v play off dokráčali čo najďalej. Bude to veľmi náročné, ideme do toho s pokorou a krok po kroku. To nás priviedlo aj k zatiaľ poslednému titulu.

Okrem vás sú v mužstve aj ďalší Slováci Vladimír Dravecký, Martin Gernát a Patrik Hrehorčák. Zohráva to nejakú úlohu? Nie je dôvod na to, aby sme sa selektovali. V Třinci aj v minulosti hrávali viacerí Slováci, ale národnosť nám miesto v tíme nezaručí. Musíme to v každom zápase potvrdzovať výkonmi na ľade. Aj v Česku sú tribúny pre pandémiu bez divákov. Nedeprimuje vás to? Trvá to už takmer rok. Nemôžem povedať, že sme si na zápasy bez fanúšikov zvykli, pretože to sa v profesionálnom hokeji nedá. Ale tak to je a nemyslím si, že sa to do konca sezóny zmení. Diváci určite chýbajú. Nielen v hokeji ide najmä o psychologický problém pre hráčov. Verím, že situácia sa zlepší a od leta to už bude o čosi príjemnejšie. Vaša manželka Vladimíra Marcinková je poslankyňou Národnej rady a členkou vládnej koalície. Preberáte spolu situáciu na Slovensku? Samozrejme. Hoci sme teraz oddelení, snažíme sa dávať na seba pozor. Máme malú dcérku, o ktorú sa bojíme najviac. Koronavírus je všade okolo nás, nikdy neviete, kedy ho môžete dostať. Preto sa treba správať zodpovedne, chrániť seba i ľudí okolo. Jedine to je cesta, ako sa z toho možno dostať.

Tomáš Marcinko s manželkou Vladimírou, ktorá je poslankyňou Národnej rady SR. (Zdroj: hcocelari.cz)