Liga majstrov: Manchester United zdolal Villarreal, skóroval Ronaldo

Villarreal mohol do polčasu rozhodnúť zápas a poľahky dokráčať k trom bodom, ale šance pozahadzoval alebo ich skvele pochytal David de Gea. Napriek tomu, že hostia sa dostali do vedenia, tak Alex Telles vyrovnal a Cristiano Ronaldo sa stal v nadstavenom čase hrdinom. Avšak, nebyť de Geu, výhra by išla do Španielska.

90+7 Koniec zápasu.

90+7 Gól ešte overoval systém VAR, ale ten platí.

Žltú kartu dostáva Cristiano Ronaldo (Manchester United), pri oslave si vyzliekol dres.

90+5

Manchester United dal gól!

Hejterov môže aj poraziť, CRISTIANO RONALDO znova rozhodol zápas! A to napriek tomu, že to nebol jeho najlepší zápas, nedostával sa do šancí a defenzíva Villarrealu ho dobre bránila. Teraz však dostal možnosť strieľať z rohu päťky po priťuknutí od Lingarda a prestrelil Rulliho. Najlepší strelec Ligy majstrov navyše svoj počet gólov v tejto súťaži na 136!

Cristiano Ronaldo centroval z ľavého krídla, na päťke číhal Jesse Lingard a loptu zakončil na bránku. Gerónimo Rulli vytiahol výborný reflexívny zákrok.

90+2 Scott McTominay sa po priamom kope dostal do dobrej šance, jeho halfvolej skončil zákrokom Rulliho. Následne potiahol kontru Bruno Fernandes, prihral a Cristiano Ronaldo sa zahnal k čiare. Centrom našiel iba Torresa.

Žltú kartu dostáva Rubén Peña (Villarreal CF).

90 Nadstavuje sa 5 minút.

Striedanie v tíme Manchester United: z ihriska odchádza Mason Greenwood, prichádza Fred.

Striedanie v tíme Manchester United: z ihriska odchádza Alex Telles, prichádza Jesse Lingard.

Arnaut Danjuma po rozohrávke rohu na krátko centroval po trávniku, loptu si našiel voľný Juan Foyth a mal výbornú pozíciu na strelu. Obetavo sa do toho hlavou postavil Scott McTominay.

87 Brankár David de Gea sa pri tej situácii zranil, potrebuje ošetrenie, no mal by byť v poriadku a dochytať stretnutie.

Miliónpercentnú možnosť možno na rozhodnutie zahodili hostia! Arnaut Danjuma strieľal, David de Gea vyrazil pred seba a okamžite vytiahol čarovný zákrok pri dorážke Diu z bezprostrednej blízkosti. Do tretice mu blokom pomohol Alex Telles.

85 Manchester United už v dvoch prerušeniach hry po sebe chcel striedať, lenže ako keby jeden z členov realizačného tímu domácich nevedel naladiť tabuľu s číslami. Hrá sa ďalej bez zmien.

84 Cristiano Ronaldo si na útočnej polovici ihriska pomohol faulom, Villarreal zakladá akciu od obrancov.

83 Znova to zaujímavo centrom skúšal Pervis Estupiñán, vo vzduchu vyskočil najlepšie Victor Lindelöf a nie Boulaye Dia.

82 Držanie lopty: 52% – 48%

81 Pervis Estupiñán centroval zľava do pokutového územia, dobre postavený Scott McTominay tento úmysel vystihol a získal loptu.

Výborný center sprava teraz vyslal Mason Greenwood. Loptu netrafil Gerónimo Rulli a ani dvaja stopéri, prepadla pred prázdnu bránku na úplne voľného Cavaniho, ten zakončil nepresne. Ako keby bol prekvapený, že cez trojicu to k nemu prešlo.

79 Bruno Fernandes centroval z ľavého krídla, nenašiel spoluhráčov. Loptu chytil do rukavíc brankár Gerónimo Rulli.

78 Edinson Cavani poslal loptu k šestnástke, kde nabiehal Cristiano Ronaldo, lenže ten to dostal na päty. Domáci pokračujú v aktivite.

77 Cristiano Ronaldo sa poriadne čertí na krídle, pretože chcel rohový kop po súboji s Parejom. Je to iba odkop od bránky Rulliho.

76 Pätnásť minút do konca riadneho hracieho času v tomto zápase. Dokáže jeden či druhý tím strhnúť vedenie na svoju stranu alebo uvidíme remízu?

Striedanie v tíme Manchester United: z ihriska odchádza Jadon Sancho, prichádza Nemanja Matić.

Striedanie v tíme Manchester United: z ihriska odchádza Paul Pogba, prichádza Edinson Cavani.

Striedanie v tíme Villarreal CF: z ihriska odchádza Yeremi Pino, prichádza Moisés Gómez.

Striedanie v tíme Villarreal CF: z ihriska odchádza Raúl Albiol, prichádza Ajsa Mándí.

Striedanie v tíme Villarreal CF: z ihriska odchádza Alberto Moreno, prichádza Rubén Peña.

73 Mason Greenwood sa sprava dostal do pokutového územia a poslal prudký strieľaný center pred bránku. Tam si počínal úspešne Gerónimo Rulli.

Žltú kartu dostáva Alex Telles (Manchester United).

71 Strely: 9 – 11

70 Arnaut Danjuma sa zľava dostal do pokutového územia, tentoraz bol jeho strelecký pokus zablokovaný a David de Gea nemusel zasahovať.

Žltú kartu dostáva Raúl Albiol (Villarreal CF).

Žltú kartu dostáva Mason Greenwood (Manchester United).

Žltú kartu dostáva Yeremi Pino (Villarreal CF).

65 Boulaye Dia sa síce s loptou dostal za čiaru, lenže Alex Telles vhadzoval iba na hráčov súpera. Villarreal začína akciu zo zadných radov.

64 Paul Pogba sa ocitol na hrote ofenzívy, kde dostal skvelú kolmicu. Takmer išiel sám na Rulliho, lenže nechal loptu za sebou a odzbrojil ho Raúl Albiol.

63 Jadon Sancho mohol mať na kopačke gól na 2:1, lenže v rozhodujúcom momente na hranici šestnástky spadol, pošmykol sa a Gerónimo Rulli mal jednoduchú prácu.

Striedanie v tíme Villarreal CF: z ihriska odchádza Manu Trigueros, prichádza Pervis Estupiñán.

61

Manchester United dal gól!

Domáci získali priamy kop na krídle. Bruno Fernandes poslal center pred šestnástku a ALEX TELLES vyslal z voleja skvelú strelu, ktorá sa ešte odrazila a našla si cestu k vzdialenejšej žrdi. Brazílčan sa trafil naozaj parádne.

Žltú kartu dostáva Alberto Moreno (Villarreal CF).

Striedanie v tíme Villarreal CF: z ihriska odchádza Paco Alcácer, prichádza Boulaye Dia.

58 Diogo Dalot dnes nehrá dobrý zápas. Dozadu nestíha Danjumu, vpredu nepomáha ofenzíve. Aj teraz poslal veľmi zlý center, nik naň nemal šancu reagovať.

Bruno Fernandes prudko vystrelil spred pokutového územia, bránku Rulliho minul, ale nie o veľa. Toto bola dobrá strela Portugalčana.

56 Paul Pogba poslal loptu do šestnástky, takmer sa k nej dostal Cristiano Ronaldo. V poslednej chvíli zareagoval Pau Francisco Torres.

55 Diogo Dalot centroval z pravého krídla, jeho pas odvrátila defenzíva hostí. Pau Francisco Torres a Raúl Albiol dnes hrajú v strede obrany opäť výborne.

54 Veľmi zaujímavé bude sledovať reakciu Manchestru United, pretože ten smerom dopredu veľa neukázal. Cristiano Ronaldo okamžite burcuje spoluhráčov.

53

Villarreal dal gól!

Hosťom to konečne vyšlo a nutno povedať, že zaslúžene. Znova rozbehol akciu Arnaut Danjuma po "Dalotovej" strane, dostal loptu späť do šestnástky, prihral do päťky a PACO ALCÁCER zakončil osamotený do siete. Prikrátky bol už aj inak skvelý David de Gea.

52 Pau Francisco Torres vyriešil prihrávku pred bránku hostí. Villarreal prešiel dopredu po krídle, kde získal loptu Bruno Fernandes.

51 Naďalej rovnaký obrázok. Zmenilo sa len to, že Edinson Cavani už nesedí na lavičke, ale išiel sa rozcvičiť.

50 Villarreal drží loptu na svojej polovici ihriska, postupne sa snaží prejsť pred bránku de Geu, kde už dnes bol mnohokrát, neúspešne.

49 Bruno Fernandes sa vedľa šestnástky súpera nepresadil, čisto ho odzbrojil obranca Pau Francisco Torres a prerušil aktivitu domácich.

48 Scott McTominay po jednom zo súbojov skončil otrasený na trávniku, ale bude v poriadku a môže pokračovať v hre.

47 Ani jeden tím cez prestávku nestriedal, takže oba celky nastupujú do druhého polčasu tak ako zápas začali.

46 Začal sa druhý polčas.

Villarreal je aktívnejším tímom, zahodil množstvo šancí. Pokojne mohlo byť po zápase, keby aspoň väčšinu z nich premenil. Niekoľkokrát išli zakončenia vedľa, no hlavne v bránke skvele chytá David de Gea.

45+0 Prvý polčas sa skončil.

45 Yeremi Pino si na pravej strane pokutového územia vytvoril streleckú pozíciu a mieril po trávniku na zadnú žrď. Znova výborne zasiahol David de Gea.

Raphaël Varane poslal skvelý pas do šestnástky, Mason Greenwood sa k nemu nedostal, pretože loptu odvrátil Alberto Moreno. Nerozumel si s Rullim, takmer to bol vlastný gól. Nakoniec vidíme rohový kop.

42 Paco Alcácer a Yeremi Pino išli dvaja na jedného, nerozumeli si a prihrávkou do krídla sa vyhnali z možnosti gólovej šance.

41 Cristiano Ronaldo sa snažil zakončiť hlavou, nemal dobrú pozíciu. Neujal sa ani následný pas naspäť pred bránku.

40 Manchester United by sa rád pred prestávkou dostal do vedenia, jeho hráči získali rohový kop, takže to môžu skúsiť.

38 Cristiano Ronaldo dostal center na zadnú žrď, v náročnej pozícii z voleja nezakončil ideálne. Gerónimo Rulli nemal vážnejší problém so zákrokom.

37 Paul Pogba strieľal z rohu šestnástky, jeho pokus smeroval do miest, kde bol pripravený Gerónimo Rulli a bez problémov zasiahol.

36 Mason Greenwood si spracoval nákop do šestnástky, prišiel k nemu Pau Francisco Torres a po kontakte Angličan spadol. Píska sa ofsajd a nie faul.

35 Desať minút do konca riadneho hracieho času v prvom polčase. Uvidíme do prestávky nejaký gólový moment?

34 Manchester United získal rohový kop, centrovanú loptu odvráti do bezpečia Étienne Capoue a Bruno Fernandes následnou strelou neuspel.

32 Villarreal pri lopte na vlastnej polovici ihriska, postupne sa znova snaží vymyslieť ofenzívnu akciu. Keby však hostia dnes nezahadzovali šance, tak už majú zápas vo vrecku.

Paco Alcácer nabral rýchlosť, okolo Varaneho sa dostal k strele spred šestnástky a len tesne minul bránku de Geu.

30 Polhodina za nami a nutne konštatovať, že Villarreal je lepším tímom na ihrisku. Dostal sa už do niekoľkých šancí, domáci nemali žiadnu vyloženú.

29 Arnaut Danjuma sa zľava dostal do pokutového územia, strieľal cez Dalota do bočnej siete. Teraz to portugalský obranca zvládol aspoň ako-tak, znova sa nechal oklamať v prvom momente.

28 Paul Pogba poslal zaujímavý center do pokutového územia, Cristiano Ronaldo sa na zadnej žrdi nedostal k hlavičke. Včas pred ním zareagoval Étienne Capoue.

27 Jadon Sancho a Alex Telles na krídle neuspeli, zabojovať ešte chcel Bruno Fernandes. Pomohol si útočným faulom.

26 Étienne Capoue získal loptu na vlastnej polovici a založil akciu. Villarreal to nakoniec skúsi postupnou kombináciou.

25 Manchester United drží loptu na svojich kopačkách v strede ihriska, postupne sa znova snaží prejsť na dostrel bránky Rulliho.

23 Strely: 3 – 5

Strely na bránku: 0 – 3

22 Mason Greenwood si síce prebral pas na pravé krídlo, lenže v ofsajde. Pokračovať nemohol a rozohrávať bude Villarreal.

Victor Lindelöf zrazil ďalší center od Danjumu na rohový kop. Pokus o signál takmer vyšiel, pretože prihrávku po zemi si našiel vo vápne voľný Alberto Moreno, prestrelil bránku de Geu.

20 Dvadsať minút za nami. Villarreal mal už aspoň tri šance na otvorenie skóre a to napriek tomu, že sa dnes spolieha výlučne na brejky.

19 Jadon Sancho centroval z ľavého krídla, k hlavičke sa tlačil Cristiano Ronaldo. Vo vzduchu sa zmocnil lopty Gerónimo Rulli.

18 Pau Francisco Torres sa nedostal k hlavičke po centri z rohového kopu. Domáci prešli do rýchlej kontry, Cristiano Ronaldo z prvej prihrával doľava nepresne.

Arnaut Danjuma hrá dnes skvele. Na krídle zamotal Dalota, centroval na päťku a Paco Alcácer hlavičkoval pod brvno. Výborne zasiahol aj David de Gea.

16 David de Gea dobre zareagoval na dlhý pas do jeho šestnástky, kde si už zbiehal Paco Alcácer, do zakončenia sa v súboji krajanov nedostal.

15 Tentoraz si Bruno Fernandes pomohol faulom v hlavičkovom súboji v strede ihriska, Villarreal začína akciu od vlastných obrancov.

14 Bruno Fernandes si výborne nabehol do šestnástky, kde mal veľa priestoru. Dlhou loptou ho hľadal Raphaël Varane, mala byť trochu presnejšia.

13 Arnaut Danjuma sa znova snažil rozbehnúť po krídle do kontry, znova prepadol Diogo Dalot. Tentoraz ale ofenzívny hráč hostí spracoval loptu rukou.

12 Bruno Fernandes posunul loptu na hranicu šestnástky, strieľať chcel Paul Pogba, lenže skvelý blok predviedol obranca Juan Foyth.

11 Dani Parejo zahrával rohový kop, nenašiel ale spoluhráčov pred bránkou. Loptu si ešte našiel na hranici vápna Manu Trigueros, zrazený pokus chytil David de Gea.

10 Desať minút za nami, zatiaľ sa je na čo pozerať. Manchester United síce kontroluje loptu, hostia po kontrách dvakrát výrazne zahrozili. Arnaut Danjuma ani jednu možnosť nevyužil.

David de Gea vytiahol výborný zákrok, pretože Arnaut Danjuma sa znova dostal do zakončenia. Tentoraz sa uvoľnil cez Dalota vo vnútri šestnástky, dobre mieril na zadnú žrď.

8 Jadon Sancho sa na krídle nepresadil, získal aspoň roh po zákroku od Juana Foytha. Centroval Alex Telles a Cristiano Ronaldo hlavičkoval nad bránku.

Arnaut Danjuma si zbehol za obranu súpera, kde dostal výbornú loptu a šiel sám na de Geu. Španielskeho gólmana viac-menej trafil, neumiestnil to lepšie.

5 Raphaël Varane poslal pas na ľavé krídlo, odkiaľ centroval Jadon Sancho a loptu poľahky chytil brankár Gerónimo Rulli.

4 Paul Pogba získal loptu na vlastnej polovici ihriska, Villarreal sa vpredu dlho nezdržal a znova sa snaží útočiť domáci celok.

3 Bruno Fernandes zakončil technicky spred pokutového územia, mieril nad bránku Rulliho a ten teraz môže rozohrať päťku.

2 "Red Devils" sa držia pri lopte, kombinujú v okolí pokutového územia, ale do neho sa nedostávajú. Neujal sa ani center od Tellesa.

1 Domáci Manchester United nastupuje v tradičnom červenom, hostia majú tiež typické žlté prevedenie. Poďme si užiť zaujímavý zápas a zároveň reprízu posledného finále Európskej ligy na Old Trafford.

1 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Manchester United: de Gea – Dalot, Varane, Lindelöf, Telles – P. Pogba, McTominay – M. Greenwood, B. Fernandes (C), Sancho – Ronaldo.

Náhradníci: Heaton, D. Henderson – Bailly, Mata, Martial, Lingard, Fred, Cavani, N. Matić, van de Beek, Elanga.



Villarreal CF: Rulli – Foyth, Albiol (C), P. Torres, A. Moreno – Parejo, Capoue, Trigueros – Pino, Alcácer, Danjuma.

Náhradníci: Asenjo, Jörgensen – M. Gaspar, Estupiñán, Iborra, Dia, Peña, Mándí, Moisés Gómez, Pedraza..

Manchester United



"Red Devils" v prvom kole skupinovej fázy síce vyhrávali nad Young Boys Bern, nakoniec prehrali po červenej karte a otočke švajčiarskeho súpera. Neuspeli ani v poslednom kole Premier League, keď doma podľahli Aston Ville 0:1. Takisto sa netešili v strede minulého týždňa, kedy vypadli z Ligového pohára proti West Hamu. V ligovej tabuľke je Manchester United na štvrtom mieste s trinástimi bodmi. Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes strelili vo všetkých súťažiach po 4 góly.



Villarreal CF



"Žltá ponorka" je v tomto ročníku remízovým kráľom celej Európy. Zatiaľ odohrala v rámci La Ligy a Ligy majstrov sedem stretnutí a v šiestich remizovala. V prvom kole skupiny LM proti Atalante (2:2), v rámci ligovej súťaže proti Granade, Espanyolu, Atléticu Madrid, Mallorce a naposledy aj Realu Madrid. Jediná výhra prišla v lige nad Elche. V tabuľke španielskej súťaže je Villarreal na jedenástom mieste s 8 bodmi. Arnaut Danjuma a Manuel Trigueros streli po tri góly vo všetkých súťažiach.